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اقتصاد

مصر وسويسرا تتفقان على إستراتيجية التعاون الجديدة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
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علياء فوزي - محمد يخيى
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمستشار جي برملان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم السويسرية، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة السويسرية "برن"، بحضور السفير هشام سيف الدين، سفير مصر لدى برن.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر وسويسرا فى مجالات مثل التعليم والتدريب الفني والصحة والطاقة المتجددة والبنية الأساسية والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا 2021 - 2024، والمنتظر توقيعها خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ قيمة الاستراتيجية الحالية في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا حتى عام 2020 نحو 86 مليون فرنك سويسرى، وساهمت سويسرا فى دعم مصر بنحو 700 مليون فرنك سويسرى منذ بدء التعاون الإنمائي بين البلدين.

وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم السويسرية، أنه سيزور مصر فى فبراير 2020 بصحبة وفد من الشركات السويسرية، للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر.

والتقت الوزيرة، مع دانيلا ستوفل، سكرتيرة الدولة للشئون المالية، حيث تم خلال الاجتماع الاشادة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين علي المستوي القطاعين العام والخاص واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون بين سويسرا وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث الجانبان، زيادة التعاون في مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، اجتماع موسع بمنزل السفير المصرى فى برن، ضم الاجتماع رؤساء مجالس إدارات كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولى، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفيدرالي السويسري للتعليم والتدريب الفني، وممثل سويسرا في منظمة التجارة العالمية والمسئول عن العلاقات الثنائية بسكرتارية الدولة للشئون الاقتصادية، ومسئول قطاع التعاون الدولي بسكرتارية الدولة السويسرية لشئون التعليم والبحث والابتكار، وشركة سويس رى، المتخصصة في تقديم الحلول التأمينية للعديد من شركات القطاعين العام والخاص.

وتناول الاجتماع سبل دعم التعاون بين البلدين في القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرة سويسرا في مجال التعليم والتدريب الفني وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر.

وعقدت الوزيرة، مائدة مستديرة مع الشركات السويسرية، والتى قامت بتنظيمها دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية، بحضور اينتشن فلايش، سكرتيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية اينتشن فلايش، إضافة إلى السفير المصرى لدى برن.

واستعرضت الوزيرة، فرص الاستثمار فى مصر خاصة فى المناطق الحرة والاستثمارية، والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التى حققتها الشركات السويسرية فى مصر، ودعت الشركات لزيادة استثماراتها فى مصر طريق توسعات لشركات قائمة أو استثمارات جديدة والاستفادة من الخبرة السويسرية في مجال التكنولوجيا والابتكار والتدريب والتعليم التعليم الفني. 


وأعلن ديرك بوغنر، رئيس شركة إندرس+هاوزر، لمنطقة أوروبا وأفريقيا، اعتزام الشركة الاستثمار فى السوق المصرية بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار.

وأشاد ياسر عبد الملاك، رئيس شركة نستلة لمنطقة أوروبا الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بتعديلات قانون الاستثمار، والاهتمام بالمستثمر المحلي وتحسين بيئة الاستثمار وانعكاسه علي جذب استثمارات جديدة فى مصر.

وأكد ستيفن فوستر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شندلر منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، أن الشركة تعتزم الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة فى ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة فيها، مع تدريب العمالة المصرية.
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