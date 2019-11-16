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أخبار العالم

تزامنا مع قصف غزة.. مسؤولون إسرائيليون يطالبون بحظر منتجات الاحتلال في أوروبا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
مسؤولون إسرائيليون
مسؤولون إسرائيليون يطالبون بحظر منتجات الاحتلال في أوروبا
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سمر صالح
نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم "السبت" تقريرا حول مطالبة عدد من الإسرائيليين لـ أوروبا بحظر منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنًا مع تجدد العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وطالب 13 مسؤولا إسرائيليا سابقا بينهم سفراء سابقون، وسياسيون، وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية.

وكتب المسؤلون الإسرائيليون السابقون خطابا أشادوا فيه بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية.

وقال الإسرائيليون: "نهتم بمستقبل بلدنا، نريد من الاتحاد الأوروبي أن يحظر استيراد المنتجات الاستيطانية من أجل دعم مستقبل مماثل للإسرائيليين والفلسطينيين".

والموقعون على الخطاب هم: ايلان باروخ (سفير إسرائيل السابق في جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي)، ايلي بارنافي (سفير إسرائيل السابق في فرنسا)، والبروفيسور مايكل بن يائير (النائب العام السابق)، وأفراهام بورغ (الرئيس السابق للكنيست ورئيس الوكالة اليهودية).

كما وقع على الخطاب أيضًا إيرلا هدار (سفيرة إسرائيل السابقة لدى الجمهورية التشيكية)، وديفيد هاريل (نائب رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم الإنسانية سابقًا وحاصل على جائزة إسرائيل 2004)، ويهوشوا كلودني (الحائز على جائزة إسرائيل لعام 2010)، وميكي كراتسمان (الحائز على جائزة الفن والعلوم والثقافة لعام 2011 - EMET).

إلى جانب أليكس ليفاك (الفائز بجائزة إسرائيل لعام 2005)، د. ألون ليئيل (السفير الإسرائيلي السابق في جنوب أفريقيا وتركيا)، موسي راز (عضو الكنيست السابق)، والبروفيسور ديفيد شولمان (الحائز على جائزة إسرائيل لعام 2016)، زئيف ستيرنهيل (الفائز بجائزة إسرائيل لعام 2008).
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