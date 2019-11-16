هولندا تبحث عن بطاقة التأهل أمام أيرلندا الشمالية بـ تصفيات يورو 2020

يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على نظيره إيرلندا الشمالية، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة 2020.



ويحتاج منتخب هولندا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لضمان الصعود إلى بطولة 2020، بينما يطمح منتخب إبرلندا الشمالية في خطف الثلاث نقاط، للحفاظ على فرصه في الصعود.



ويحتل منتخب هولندا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020 برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب إيرلندا الشمالية في المركز الثالث بـ 12 نقطة.



وتقام اليوم ايضا العديد من المباريات في تصفيات يورو 2020، أبرزها ألمانيا مع روسيا البيضاء، بلجيكا مع روسيا، إذربيجان مع ويلز.