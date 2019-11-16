أصالة: المتعة الحقيقية هي أن نرى نتاج أفعالنا بمن حولنا

تواصل الفنانة أصالة، كتابة الخواطر الخاصة بها عبر مواقع السوشيال ميديا، في محاولة منها لتوصيل رسائل ونصائح هامة إلى جمهورها.



قامت أصالة بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "رحلتنا سريعة وبسيطة ... لها عناوين نحن منّ نكتبها ، وشرحها نرى نتائجه بأولادنا أصحابنا والمجتمع الّذي نحيا فيه ، علينا أنّ نُحسن التّصرّف كيّ يتعلّموا منّ أفعالنا لا أقوالنا ، فإنّ تطابق ما نقول مع ما نفعل فلا خوف على منّ نرجو منّهم الخير ، فالمتعة الحقيقيّه هي أنّ نرى نتاج أفعالنا بمنّ حولنا".



واختتمت حديثها قائلة: "نريد أنّ يُكملوا مابدأناه ، وإنّ زادوا عليه سيكون خيرًا وفخرا لنا ، وإنّ تكاسلوا لنّ يحيدوا على ما رسمناه لهم ، فاجعل أفعالك تشرح ما تقول ، ولا تفعل ما تخجل أنّ تُجاهر به ، ضميرنا الفطري الّذي نُحاول إيذائه هو أصل إنسانيتنا ، ودون ذلك لاأهميّة لوجودنا ولا لما نفعل ، وليس مهمّ مانقول مهما جمّلنا الكلام . #أصاله".