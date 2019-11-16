مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور

"ضربتني وحرقتني ورمتني في الشارع حتى أنني لم أقدر على الحركة والناس هما اللي دخلوني المستشفي علشان اتعالج وربنا يشفيني".. بهذه الكلمات بدأت هبة أحمد مصطفى، والتي تبلغ من العمر نحو 9 سنوات، وروت تفاصيل تعرضها للتعذيب والحرق على يد خالتها بإحدى قرى مركز بلبيس.



حالة من التعاطف الشديد شهدتها الطفلة الصغيرة والتي لم يتعد عمرها بضعة أعوام وخاصة مع دخولها مستشفى بلبيس العام مصابة بكدمات وحروق بأماكن متفرقة بالجسد، مما جعل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ومديرية التضامن الاجتماعي وأمن الشرقية يتحركان بسرعة عاجلة للوقوف حول أسباب إصابة الطفلة الصغيرة وتقديم جميع المساعدات اللازمة.



البداية عندما استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، طفلة بها آثار تعذيب بالعينين وجميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تحريك يدها اليمنى، وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس واتخاذ الإجراء القانوني نحو الطفلة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس العام، بوصول طفلة عمرها 5 سنوات، وبها آثار تعذيب بطريقة وحشية بالعينين والساقين وجميع أنحاء الجسم، وتم وضعها بقسم الاستقبال.



فيما أكد أحد الأشخاص الذي تواجد مع الطفلة، أن أحد الأهالي وجدها في مدينة بلبيس، تبكي وتم نقلها إلى المستشفى، وأن الطفلة أكدت له أن من قامت بتعذيبها إحدى قريباتها.



وعلى الفور كلف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، بمتابعة حالة الطفلة والتى تعانى من تجمع دموى حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وآثار حروق سطحية متفرقة نتيجة ادعاء تعدٍ من آخرين تعرضت للتعذيب من قبل خالتها.



وعلى الفور، تم عمل أشعة وتوقيع كشف طبى شامل للطفلة وعمل أشعة عادية على عظام الترقوة اليمنى والساعدين وأشعة تليفزيونية على البطن وأشعة مقطعية على المخ، وكانت التقارير عدم وجود كسور أو نزيف بالبطن أو المخ وتم عمل تحاليل كاملة صورة دم ووظائف كبد ووظائف كلى ليتبين أنها تعانى من نقص شديد بنسبة الهيموجلوبين وتم حجز الحالة بالعناية المتوسطة تحت الملاحظة.



فيما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية بالتحرك للتعامل مع حالة الطفلة، وتبين لفريق التدخل السريع أن الطفلة تقيم مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، كما علم الفريق أن الخالة هي من أحدثت بها تلك الإصابات نتيجة ضربها على وجهها وحرقها بأداة معدنية، وقام فريق التدخل السريع بعمل محضر في قسم شرطة بلبيس.