ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
الفتاة المعذبة على
الفتاة المعذبة على يد خالتها
Advertisements
محمد الطحاوي
"ضربتني وحرقتني ورمتني في الشارع حتى أنني لم أقدر على الحركة والناس هما اللي دخلوني المستشفي علشان اتعالج وربنا يشفيني".. بهذه الكلمات بدأت هبة أحمد مصطفى، والتي تبلغ من العمر نحو 9 سنوات، وروت تفاصيل تعرضها للتعذيب والحرق على يد خالتها بإحدى قرى مركز بلبيس.

حالة من التعاطف الشديد شهدتها الطفلة الصغيرة والتي لم يتعد عمرها بضعة أعوام وخاصة مع دخولها مستشفى بلبيس العام مصابة بكدمات وحروق بأماكن متفرقة بالجسد، مما جعل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ومديرية التضامن الاجتماعي وأمن الشرقية يتحركان بسرعة عاجلة للوقوف حول أسباب إصابة الطفلة الصغيرة وتقديم جميع المساعدات اللازمة.

البداية عندما استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، طفلة بها آثار تعذيب بالعينين وجميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تحريك يدها اليمنى، وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس واتخاذ الإجراء القانوني نحو الطفلة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس العام، بوصول طفلة عمرها 5 سنوات، وبها آثار تعذيب بطريقة وحشية بالعينين والساقين وجميع أنحاء الجسم، وتم وضعها بقسم الاستقبال.

فيما أكد أحد الأشخاص الذي تواجد مع الطفلة، أن أحد الأهالي وجدها في مدينة بلبيس، تبكي وتم نقلها إلى المستشفى، وأن الطفلة أكدت له أن من قامت بتعذيبها إحدى قريباتها.

وعلى الفور كلف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، بمتابعة حالة الطفلة والتى تعانى من تجمع دموى حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وآثار حروق سطحية متفرقة نتيجة ادعاء تعدٍ من آخرين تعرضت للتعذيب من قبل خالتها.

وعلى الفور، تم عمل أشعة وتوقيع كشف طبى شامل للطفلة وعمل أشعة عادية على عظام الترقوة اليمنى والساعدين وأشعة تليفزيونية على البطن وأشعة مقطعية على المخ، وكانت التقارير عدم وجود كسور أو نزيف بالبطن أو المخ وتم عمل تحاليل كاملة صورة دم ووظائف كبد ووظائف كلى ليتبين أنها تعانى من نقص شديد بنسبة الهيموجلوبين وتم حجز الحالة بالعناية المتوسطة تحت الملاحظة.

فيما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية بالتحرك للتعامل مع حالة الطفلة، وتبين لفريق التدخل السريع أن الطفلة تقيم مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، كما علم الفريق أن الخالة هي من أحدثت بها تلك الإصابات نتيجة ضربها على وجهها وحرقها بأداة معدنية، وقام فريق التدخل السريع بعمل محضر في قسم شرطة بلبيس.
مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور
مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور
مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور
مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور
مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

كسور بالذراع الأيمن و حروق بالقدمين.. تعذيب رضيعة على يد أهلها ومحافظ الشرقية يكلف بتقديم الرعاية اللازمة.. صور

أبوها حرقها وهى بترضع.. تفاصيل جديدة في قضية تعذيب طفلة الشرقية

التضامن الاجتماعي: أنقذنا 4500 حالة خلال 5 سنوات | فيديو

مستشفى بلبيس تستقبل طفلة تعدت عليها إحدى أقاربها .. صور

التضامن تتحرك لإنقاذ طفلة الشرقية بعد تعرضها للتعذيب |شاهد

أخبار الحوادث.. وفاة اثنين وإصابة 9 فى حادث سيارة بوسط البلد | القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس

ترشيحاتنا

اسعار نيسان في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

أسباب إعلان السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في خليجي 24 بقطر.. فيديو

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها

إشارات وعلامات تخبرك بأن الله راضٍ عنك.. فيديو

بسبب خليجي 24.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة مهددة بالإلغاء في البطولة العربية

علي جمعة يرد على من يهاجمون الحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان ستان مبهج.. إنجى وجدان تتحدى وزنها بإطلالة جذابة