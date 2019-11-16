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مرأة

بمكونات من مطبخك.. 3 وصفات طبيعية للتخلص من البثور السوداء

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:59 م
بمكونات من مطبخك..
بمكونات من مطبخك.. 3 وصفات طبيعية للتخلص من البثور السوداء
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حياة عبد العزيز
تحاول كل فتاة أن تتخلص من دهون البشرة وإزالة البثور السوداء، ولكن بعد جهد وتعب لا تحصل على نتيجة فعالة، ولذلك نقدم لكِ 3 وصفات سحرية للتخلص من بثور وشوائب البشرة نهائيًا في دقائق، تعرفي عليها، وفقًا لموقع "stylesatlife".

بياض البيض

بياض البيض من أبرز الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة البثور السوداء من البشرة، خاصًة من الأنف، وإليكم الطريقة:

- استخدمي مرطبا للبشرة لتحضيرها جيدًا.
- ضعي طبقة رقيقة من بياض البيض بعد تنظيف بشرتك جيدًا، واتركيها تجف ثم ضعي الطبقة الثانية.
- وبعد أن تجف البشرة تجف نهائيًا اشطفها بالماء الفاتر.
- تكرر العملية مرتين في الشهر.

العسل الأبيض

يعتبر العسل الأبيض من المنظفات الطبيعية للبشرة للتخلص من الدهون والبقع والرؤوس السوداء، ومكافحة الالتهابات وإزالة البكتيريا، فإليكم الطريقة:

- باستخدام القطنة الطبية قومي بتنظيف بشرتك جيدًا.
- افردي العسل الأبيض على البشرة بالكامل واتركيها تجف.
- قومي بتدليك البشرة بحركات دائرية ثم اشطفيها جيدًا.
- تكرر العملية مرة كل أسبوع.

خل التفاح

خل التفاح هو خيار جيد يساعد على إزالة الرؤوس السوداء على الأنف، وباستخدام أوراق النعناع يمكن أن يعالج الحساسية والحبوب، فإليكم الطريقة:

- ضعي 3 ملاعق من خل التفاح على 2 ملعقة من النعناع المفروم الطبيعي.
- اتركية لمده يومين في الثلاجه.
- قومي بتخفيفه بالماء عند الاستخدام.
- افردي المزيج على البشرة ودلكيها بحركات دائرية.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر ونظفيه جيدا بقطنة طبية.
- تكرر العملية مرتين في الأسبوع.
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