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ثقافة

المركز الثقافي الروسي ينظم أمسية ثقافية عن العلاقات مع مصر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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ا ش ا
نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة أمسية ثقافية بدأت بافتتاح معرض صور بعنوان "روسيا اليوم".

ونقل بيان وزعه المركز اليوم السبت عن رياض طاهر مدير المكتبة ترحيبه بتعاون المكتبة مع المركز الثقافي الروسي في جميع فروع المكتبة بمصر لتقديم الأنشطة المشتركة في إطار تفعيل العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا .

من جانبه، تحدث اليكسي تيفانيان مدير المركز عن دور المركز في التحضير لعام الثقافة الروسية المصرية الذي يبدأ مع العام الجديد 2020 وذلك في إطار مبادرة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين..معربا عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأهدي تيفانيان، المكتبة مجموعة نادرة من الكتب حول الأدب الروسي وكتب الأطفال المترجمة للغة العربية، بينما قدم رياض طاهر درع المكتبة لتيفانيان تقديرا لبدء التعاون المشترك.

بدوره، قال شريف جاد مدير النشاط الثقافي ورئيس الاتحاد العربي للخريجين إن الحضور الغفير من الجمهور والمثقفين لهذه الأمسية يعكس دفئ العلاقات المصرية الروسية والاهتمام بها في ضوء ردود الأفعال على الأداء المتميز من المطرب الروسي المصري ياسين تامر وعازفة الجيتار جوزيل نازاروفا والبالرينا داليا ادهم بحماس شديد، واستمتع الجمهور بالأكلات الروسية والتصوير بالزي الشعبي الروسي .
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