سعادة غامرة بين المزارعين في شمال سيناء لهطول الأمطار.. وحملة لشفط المياه من الشوارع.. والمسئولون يستغلون زراعة ٥ آلاف فدان قمح بمياهها

حملة لشفط مياه الأمطار من شوارع العريش وبئر العبد

زراعة نحو ٥ آلاف فدان بالقمح بالحسنة ونخل كمرحلة أولى

سعادة غامرة بين المزارعين في شمال سيناء لهطول الأمطار

أعرب المزارعون في محافظة شمال سيناء عن سعادتهم بتوفير كميات تقاوى القمح والميكنة الزراعية للمحافظة، مؤكدين أن هناك توسعا في زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الشتوية اعتمادا على مياه الأمطار وتوفير التقاوي والميكنة الزراعية بنصف الثمن مقارنة بالأسواق.واستغل أبناء سيناء موسم سقوط الأمطار مبكرا هذا العام ٢٠١٩م، استعدادا لزراعتها بالمحاصيل الشتوية، أهمها "القمح والشعير والعدس"، إلى جانب تخزين المياه لإعادة استخدامها في الشرب أو ري الزراعات.من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على طلب المحافظة بتوفير التقاوى والمعدات بأسعار مخفضة لتشجيع الزراعة والتوسع في مساحات الأراضى المقرر زراعتها بالقمح وباقى المحاصيل الشتوية.وقال إنه تم دعم وتقوية السدود وهرابات المياه وإقامة مجموعة من السدود والهرابات الجديدة لحجز مياه الأمطار والسيول الأخيرة.من جانبه، أعلن المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، أنه تم توفير 6 أطنان من تقاوى القمح إلى الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، وجار توزيعها على المزارعين بنصف القيمة، علاوة على توفير 4 معدات زراعية "ماكينة زراعية" لخدمة الأراضى وتأثيرها بنصف القيمة أيضا.وأضاف أنه تم تجهيز وإعداد الأراضى للزراعة وتوفير كميات التقاوى اللازمة، مع توفير مجموعة من المهندسين والمرشدين الزراعيين لدعم المزارعين عن طريق الإدارات الزراعية.وأكد أنه تمت زراعة نحو ٥ آلاف فدان كمرحلة أولى، وذلك ضمن المساحة التي تستخدمها المحافظة في المنطقة والتي تصل إلى نحو ٢٥ ألف فدان قابلة للتوسع حسب معدلات سقوط الأمطار.كما نفذت مجالس المدن بشمال سيناء؛ حملة لبدء عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، خاصة في العريش وبئر العبد، لتيسير حركة انتقال السيارات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إن هناك متابعة من رؤساء الأحياء مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة التطورات أولا بأول، مشيرا إلى أن سيارات الصرف الصحي بدأت في عملية شفط المياه من الشوارع الراكدة، في المناطق التي تتراكم فيها المياه، رغم استمرار سقوط الأمطار، حتى لا تعيق المياه حركة السير بشوارع المدينة.وقال المهندس محمد هجرس، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، إنه تم تسليك بيارات الصرف بالشوارع الرئيسية والطريق الدولي وسوق الثلاثاء، وهي أكثر المناطق تجمعا للأمطار، موضحا أن باقي المناطق رملية ولا تتأثر على الإطلاق بسقوط الأمطار.