صباح البلد يسأل: أي تحدٍ تقبل المشاركة فيه؟ فيديو

عرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا مصورا، يسأل المواطنين في الشارع عن التحدي الذي يمكن المشاركة فيه ويكون هذا الشخص "قد التحدي".



وقال أحد المواطنين في التقرير المذاع ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" إنه يمكن أن يشارك في تعليم الناس وتدريبهم، وكذلك دعم الأطفال المبدعين وتسليط الضوء على ابتكاراتهم.



بينما أكدت سيدة أنها يمكن أن تشارك في التحدي بتبني الأصوات الغنائية المتميزة، والتي لا تمتلك القدرة على الظهور أمام الشاشة والجمهور، لتقديم الدعم لهم، وتسليط الضوء عليهم.

