طارق مؤمن: حققت حلم الطفولة بالفوز بـ بطولة العالم للإسكواش وعمرى 31 عاما

أعرب طارق مؤمن، لاعب نادي الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب فردى العالم بالدوحة أمس، الجمعة، على حساب منافسه النيوزيلندى باول كول.



وقال طارق مؤمن عقب تتويجه باللقب العالمى: "لو أخبرتكم كم مرة حلمت بالتتويج بهذا اللقب، لن تصدقوني، مرات لا تحصى".



وواصل حديثه والدموع فى عينيه: "كنت أعمل بجٍد طوال السنوات الماضية من أجل تحقيق هذا اللقب، حاولت مرات كثيرة اقتربت منه كثيرا لكنني لم أتوج إلا هذا العام، شعور لا يصدق أن أتوج بأهم لقب في مسيرتي".



وتابع قائلا: "منذ طفولتي كنت أحلم أن أكون بطل عالم، عمري حاليا 31 عاما وكنت أتساءل دوما؛ متى سيتحقق حلمي؟ والآن تحقق، سعيد للغاية".



وفاز البطل المصري طارق مؤمن بلقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية بنتيجة ٣-٠ في مباراة استغرقت ٣٩ دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط : ١١-٨، ١١،٣، ١١-٤.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها طارق مؤمن بلقب بطولة العالم في تاريخه والرابعة للاعبين المصريين بعد كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى، الذى توج باللقب عام 2016، ومحمد الشوربجى ببطولة العالم فى العام التالى 2017، وعلى فرج الذى حصد لقب النسخة الماضية.