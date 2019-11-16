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مرأة

تناولت أدوية.. 3 أسرار وراء رشاقة مها أحمد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
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نورا نبيل
يصادف اليوم، السبت، عيد ميلاد الفنانة مها أحمد والتي أكملت اليوم عامها الـ45، فهي من مواليد 16 نوفمبر 1974.

وقد بدأت مها أحمد نشاطها الفني عام 1993 ومنحها الجمهور لقب "بكبوظة"، وذلك بسبب وزنها الزائد، ولكن خلال السنوات الأخيرة تمكنت من خفض وزنها بشكل كبير.

ولم تتردد مها أحمد في الكشف عن أسرار نجاحها في تحقيق هذا الهدف الذي كانت تسعى له لسنوات طويلة، حيث يرجع تمكنها في التخلص من وزنها الزائد إلى 3 أسباب، الأول حرمان نفسها من الكثير من الأطعمة منها الدهون والنشويات والحلويات والسكر والملح والخبز.

مها أحمد اعترفت أنها اعتمدت على أدوية إنقاص الوزن أيضًا، وقد ساعدتها في تحقيق الهدف، أما السر الثالث فيرجع إلى ممارسة الرياضة بانتظام.
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