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رياضة

الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.. مصر والمغرب يتعثران.. والجزائر تكشر عن أنيابها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:18 م
مباراة مصر وكينيا
مباراة مصر وكينيا
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محمد السعيد
شهدت الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، العديد من المفاجآت أبرزها تعادل مصر أمام كينيا بهدف لكل منهما، وتعادل المغرب سلبيا مع موريتانيا.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز أحداث ونتائج الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021:

تعثر مصر

تعثر منتخب مصر في أول اختبار رسمي تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري، أمام كينيا 1 -1، في افتتاح مباريات الفراعنة بتصفيات الكان.

ولم يقدم منتخب مصر الأداء المنتظر منه أمام كينيا، حيث عانى الفراعنة من أخطاء كثيرة في التمرير، وعشوائية في الأداء، وعدم تجانس بين الدفاع والوسط وخط الهجوم.

سجل هدف منتخب مصر الأول محمود عبد المنعم كهربا من متابعة مميزة ومشوار كبير وضغط مميز على حارس مرمى منتخب كينيا في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

ونجح منتخب كينيا في تسجيل الهدف التعادل بالدقيقة 67 بقدم اللاعب ميكاييل أولونجا، وذلك عن طريق خطأ مشترك من أحمد فتحي ومحمد النني.

المغرب تسقط في فخ التعادل

سقط المنتخب المغربي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه منتخب موريتانيا، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد لأسود الأطلس وحيد خلليوزيتش الذي تولي المهمة خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

قدم منتخب المغرب شوطا أول كارثيا، ولم يسدد سوى كرة واحدة، طوال أول 45 دقيقة.

تحسن أداء منتخب المغرب نسبيا في الشوط الثاني، وسددوا 6 كرات على المرمى، في ظل تراجع الفريق الموريتاني، واستماتته في نصف ملعبه، لتنتهي المباراة بتقاسمها للنقاط.

الجزائر تكتسح زامبيا بخماسية

اكتسح منتخب الجزائر نظيره الزامبي، بخمسة أهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي جمعتهما بملعب مصطفى تشاكر.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري اللاعب رامي بينسيباني بالدقيقة 44، بينما في الشوط الثاني افتتح التسجيل بغداد بونجاح بالدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأضاف الهدف الثالث اللاعب يوسف البلايلي بالدقيقة 75، بينما سجل الهدف الرابع العربي هلال سوداني بالدقيقة 86، بينما اختتم السجل التهديفي بغداد بونجاح بالدقيقة 90.

تونس تنتفض برباعية في شباك ليبيا.. وساسي يتألق

حقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأوليمبي" برادس في تونس.

وسجل الخزري والخاوي هدفي التقدم لصالح المنتخب التونسي في الدقيقتين 35 و43، فيما نجح حمدو الهوني في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد لصالح الليبيين في الدقيقة 45.

وأهدى ساسي كرة طولية من وسط الميدان إلى سيف الدين خاوي الذي انفرد بالحارس مسجلًا الهدف الثالث لصالح نسور قرطاج.

واختتم المنتخب التونسي الرباعية عن طريق وهبي الخزري في الدقيقة 90 ليبتعد بنتيجة المباراة.

وجاءت جميع نتائج الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى:

مالي 2 - 2 غينيا

تشاد 2 - 1 نامبيا

المجموعة الثانية:

مالاوي 2 - 1 جنوب الشودان

بوركينا فاسو 2- 0 أوغندا

المجموعة الثالثة:

غانا 2- 0 جنوب أفريقيا

السودان 4 - 0 ساوتوني

المجموعة الرابعة:

الكونغو 0 - 0 الجابون

جامبيا 3 - أنجولا

المجموعة الخامسة:

المغرب 0 - 0 موريتانيا

أفريقيا الوسطى 2 - 0 بورندي

المجموعة السادسة:

الكاميرون 0- 0 الرأس الأخضر

موزمبيق 2 - 0 روندا

المجموعة السابعة:

مصر 1 - 1 كينيا

جزر القمر 1 - 0 توجو

المجموعة الثامنة:

الجزائر 5 - 0 زامبيا

زيمبابوي 0 - 0 بتسوانا

المجموعة التاسعة:

السنغال 2 - 0 الكونغو

غينيا بيساو 3 - 0 إي سواتيني

المجموعة العاشرة:

تونس 4- 1 ليبيا

تنزانيا 2 - 1 غينيا الاستوائية:

المجموعة الحادية عشر:

مدغشقر - إثيوبيا: لم تلعب

ساحل العاج - النيجر : لم تلعب

المجموعة الثانية عشرة:

نيجيريا 2- 1 بنين

ليسوتو 1 - 1 سيراليون
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