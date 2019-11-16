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مرأة

جددي سفرتك.. بطريقة عمل فتة عدس أصفر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:02 م
طريقة عمل فتة عدس
طريقة عمل فتة عدس أصفر
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هاجر هانئ
فتة عدس أصفر من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى لا يعرفها البعض، ونقدم لكم طريقة عمل فتة عدس أصفر من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا".


مقادير فتة عدس أصفر
عدس أصفر
شوربة عدس أصفر
طماطم
بصل
جزر
أرز مصري مطهو
شعرية مطهوة
مرقة
كمون
بصل أبيض محمر
خبز محمر

طريقة تحضير فتة عدس أصفر
* يسلق العدس مع الطماطم والبصل والجزر
* ويترك حتى تمام السلق
* ثم يخلط مع الأرز للحصول على الكشري الأصفر
* للدقة ييشوح الثوم في الزيت
* ويضاف له ليمون وكمون وملح وفلفل
* في وعاء التقديم يوضع الخبز المحمر
* يضاف الكشري الأصفر
* ثم الدقة وفوقها الشعرية
* وطبقة أخرى من الكشري
* ويسقى بشوربة العدس الأصفر
* ويضاف البصل المحمر على الوجهة
* وتقدم ساخنة مع الطماطم المخللة


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