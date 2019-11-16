ضبط 6 كيلو حشيش داخل سيارة أجرة في الوادى الجديد

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخبأة داخل سيارة أجرة قبل ترويجها بمراكز وقرى المحافظة.





تلقى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى مبروك، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط سيارة مخبأ بداخلها مخدر الحشيش على طريق الخارجة – أسيوط.





تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، يفيد اعتزام سائق تاكسي أجرة، بإدخال وترويج كمية من مخدر الحشيش للمحافظة.





تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتقنين إجراءات الضبط، وتشكيل فرق بحث سرية، بقيادة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقي، معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط سيارة أجرة تاكسي، قادمة من أسيوط، وبداخلها 12 فرش حشيش، بواقع 6 كجم من مخدر الحشيش، وجري ضبط قائد السيارة "م" 35 سنة، وتحريز المضبوطات.



