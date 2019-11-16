استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة.. جوتيرش يطالب إسرائيل بالتحقيق في مجزرة السواركة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق بشأن استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة جراء غارة جوية لجيشها على القطاع.





وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، اليوم السبت، خلال إحاطة إعلامية بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك إن "جوتيريش يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وإن مقتل العائلة الفلسطينية يعد مأساة".





وأضاف : "الأمين العام يطالب إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق" وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في "أذى لحق بمدنيين" من ضربة جوية نفذها في غزة، ويقول مسعفون فلسطينيون إنها أودت بحياة 8 من أسرة واحدة، بينهم 5 أطفال.



