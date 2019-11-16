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أخبار العالم

استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة.. جوتيرش يطالب إسرائيل بالتحقيق في مجزرة السواركة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:06 م
جوتيرش يطالب إسرائيل
جوتيرش يطالب إسرائيل بالتحقيق فى مجزرة السواركة
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سمر صالح
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق بشأن استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة جراء غارة جوية لجيشها على القطاع.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، اليوم السبت، خلال إحاطة إعلامية بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك إن "جوتيريش يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وإن مقتل العائلة الفلسطينية يعد مأساة".

وأضاف : "الأمين العام يطالب إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق" وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في "أذى لحق بمدنيين" من ضربة جوية نفذها في غزة، ويقول مسعفون فلسطينيون إنها أودت بحياة 8 من أسرة واحدة، بينهم 5 أطفال.

وفي وقت سابق، اعترف الجيش بأنه "ارتكب خطأ" عندما استهدف منزلا سكنيا في قطاع غزة ليلة الأربعاء الماضية، ما أدى إلى مقتل عائلة بالكامل، مبررا ذلك بأنه كان على قناعة بأن المنزل المستهدف في دير البلح وسط القطاع كان خاليا من السكان.
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