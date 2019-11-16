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توك شو

بسبب غياب هؤلاء.. أسباب ضعف أداء منتخب الفراعنة أمام كينيا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:14 م
المنتخب المصرى
المنتخب المصرى
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شيرين عادل
أشاد الناقد الرياضي محمد جمال بأداء المنتخب المصرى الأوليمبى في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة، والحالة المبهجة التى تعيشها الكرة المصرية فى الفترة الحالية خاصة أن المنتخب الاوليمبى يقدم بطولة قوية نجح خلالها من عودة الجمهور للمدرجات .

وأوضح محمد جمال ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten أن الأسباب الرئيسية لضعف أداء المنتخب الأول في مباراته الأخيرة أمام كينيا هو كثرة الغيابات وخاصة محمد صلاح الذى أثر بشكل كبير فى أداء منتخب الفراعنة ، بالإضافة لغيابات نادى بيراميدز وكان أبرزها عبد الله السعيد .

وأوضح أن تعادل المنتخب الأول لكرة القدم أمام كينيا على ملعبنا ووسط جماهيرنا نتيجة غير جيدة على الإطلاق خاصة وان المواجهة القادمة للمنتخب المصرى أمام جزر القمر وهو فريق قوى ونجح في الفوز على منتخب توجو على أرضه الأسبوع الماضى .

وطالب محمد جمال، الكابتن حسام البدرى بتصحيح الأداء وعودة الروح القتالية القديمة لمنتخب الفراعنة، مع الاستعانة بلاعبين من المنتخب الأوليمبى أيضأ بعد أن أثبتوا جدراتهم بشكل كبير مؤخرا وامتلاكهم خبرات عديدة.
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