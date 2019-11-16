المياه تغمر مجلس فينيسيا بعد دقائق من رفض تدابير مكافحة التغيرات المناخية

رفض مجلس فينيسيا الإقليمي اتخاذ تدابير لمكافحة التغيرات المناخية، وبعدها بدقائق غمرت المياه قاعة المجلس التاريخية. بحسب ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية.





وتشهد المدينة أسوأ فيضانات منذ أكثر من 50 عاما، حيث بلغت المياه ذروتها عند مستوى 1.87 متر، وهو ثاني أعلى معدل في التاريخ المسجل بموقع اليونسكو للتراث العالمي.





وبدأت المياه في غمر المجلس الإيطالي، بينما كان المستشارون يناقشون الميزانية الجديدة للإقليم.





وكتب عضو مجلس الحزب الديمقراطي ونائب رئيس لجنة البيئة ، أندريا زانوني، على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا: "المياه بدأت في الدخول إلى قاعات المجلس في قصر فيرو فيني، بعد رفض الأغلبية به تعديلات بهدف معالجة التغيير المناخي".



