ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المياه تغمر مجلس فينيسيا بعد دقائق من رفض تدابير مكافحة التغيرات المناخية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
رفض مجلس فينيسيا الإقليمي اتخاذ تدابير لمكافحة التغيرات المناخية، وبعدها بدقائق غمرت المياه قاعة المجلس التاريخية. بحسب ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية.

وتشهد المدينة أسوأ فيضانات منذ أكثر من 50 عاما، حيث بلغت المياه ذروتها عند مستوى 1.87 متر، وهو ثاني أعلى معدل في التاريخ المسجل بموقع اليونسكو للتراث العالمي.

وبدأت المياه في غمر المجلس الإيطالي، بينما كان المستشارون يناقشون الميزانية الجديدة للإقليم.

وكتب عضو مجلس الحزب الديمقراطي ونائب رئيس لجنة البيئة ، أندريا زانوني، على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا: "المياه بدأت في الدخول إلى قاعات المجلس في قصر فيرو فيني، بعد رفض الأغلبية به تعديلات بهدف معالجة التغيير المناخي".

ولفت إلى أن من بين التعديلات المفروضة، توفير تمويل للمصادر المتجددة واستبدال الحافلات التي تعمل بالديزل بأخرى أكثر كفاءة وأقل تلويثًا للبيئة، والحد من تأثير المواد البلاستيكية، وإلغاء الأفران الملوثة للبيئة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البندقية تغرق.. فيضانات غير مسبوقة تدمر المدينة التاريخية

ثورة الطبيعة.. غرق مجلس فينيتو عقب دقائق من رفض معالجة التغيرات المناخية.. صور

الأعمال الفنية في متاحف بينالي وفينيسيا لم تتضرر جراء الفيضانات

فينيسيا.. فيضان جديد يغرق المدينة العائمة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| قطة بوجهين تواجه الحياة رغم إعاقتها

بمكياج جذاب وفستان أنيق .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

الدولار بـ 16.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 16 -11- 2019.. فيديو

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action الجديد

تجميد في الثلاجة.. قصة رضيعة أنهى والداها حياتها بالسم

مأساة جنة كادت تتكرر.. تفاصيل تعذيب هبة على يد خالتها في الشرقية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

بـ قطة بلدى.. الراقصة جوهرة بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة