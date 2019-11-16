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بين الناس

محافظة سوهاج: «خدمة المواطنين» تستجيب لـ2118 شكوى خلال شهرين

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:26 م
صدى البلد
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خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن استقبال خدمة المواطنين بالديوان العام لـ2315 شكوى من المواطنين خلال شهري "سبتمبر وأكتوبر" الماضيين، حيث تم حل 2118 شكوى منها، بنسبة إنجاز 91%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة أنه تم حل 91% من تلك الشكاوى، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات والمصالح الحكومية، لافتًا إلى أنه جار العمل على إنهاء 197 حالة متبقية، مشيرًا إلى أن بعض الشكاوى تستغرق وقتا لفحصها، مضيفًا أن الإستجابة لشكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بلغت 97%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الشكاوى التى استُقبلت خلال الـ60 يومًا الماضية، تنوعت ما بين البناء بدون ترخيص، وإزالات بأنواعها، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد، وطلبات لترخيص أكشاك.
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