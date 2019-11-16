زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في عيد ميلاده

نشرت زوجة الفنان ماجد المصرى رانيا أبو النصر، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة عبر خاصية ستورى أثناء تواجدها فى حفل مع زوجة الفنان خالد سليم خيرية هشام على .



وظهرت زوجة الفنان خالد سليم ، بإطلالة جريئة ، مرتدية فستان قصير باللون الاسود يأخذ قماش القطيفة وذا أكمام طويلة، ووضعت البروش الانيق على الفستان من الجانب وهو ما جعل إطلالتها إنيقة للغاية.



ونسقت زوجة الفنان خالد سليم، مع إراتدائها الفستان قصير حذاء بدون كعب ، وقامت برفع شعرها ووضع المكياج الصاخب الذي يعتمد على الالوان الغامقة وهو ما تماشى مع إطلالتها.