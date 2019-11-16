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اقتصاد

القابضة للغزل توقع عقد تأجير مصنع شركة الجوت المغلق لشركة صينية لمدة 10 سنوات

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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علياء فوزي
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد بين الشركة القابضة للقطن والغزل وبين شركة صينية لاستغلال أرض مصنع الجوت ، وهو احدى الشركات المغلقه في إنتاج الملابس الجاهزة بغرض التصدير .

وقع الاتفاق الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهات شين رئيس شركة Handa الصينية.

ويشمل الاتفاق تأجير مساحة 34 الف متر مربع من مصنع مغلق تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت الخاضعة للتصفية من سنوات ويقع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك لصالح شركة (handa) الصينية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة للتصدير ويوفر المصنع الجديد ٥ آلاف فرصة عمل.

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