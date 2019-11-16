راندا العدوى: المؤشرات الدولية تلوح بموسم سياحي غير مسبوق فى مصر

قالت الخبيرة السياحية و الإعلامية ، الدكتورة راندا العدوى أن خطط شركات السياحة العالمية، و منظمى الرحلات باتت واضحة المعالم ، تجاه مصر بإيجابية ليشهد الربع الأول من ٢٠٢٠ أرقام قوية، مقارنة بنظيره فى ٢٠١٩ .



أرجعت راندا فى تصريحات صحفية اليوم السبت، السبب وراء توجه أنظار منظمى الرحلات، وصانعى القرار السياحى بالاشادات الدولية، عبر رفع التحذيرات والحظر الانجليزى، بالإضافة إلى القوة الترويجية، والشراكات الإعلامية والتسويقية العالمية ،التى أظهرت تنوع منتجاتنا السياحية بالشكل اللائق، و النظرة الدولية الإيجابية للقاهرة .



كما أوضحت الخبيرة السياحية أن المؤشرات الدولية تلوح بموسم سياحى غير مسبوق من الأسواق التقليدية والجديدة والذى يواكب طفرة حقيقية فى الارقام السياحية خاصة أن النصف الأول من العام الجارى حقق نحو 6.8 مليار دولار .



وأشارت العدوى إلى حالة التفاؤل، والارتياح التى استشعرها القطاع السياحى المصرى،عقب انتهاء البورصة السياحية فى لندن WTM ، وإجراء التعاقدات على الموسم الجديد، تؤكد انتعاشة قوية سيشهدها القطاع قريبا .