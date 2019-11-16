إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بحادث تصادم بإيتاي البارود

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بجروح تهتكية وبكسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وأجرة ميكروباص على الطريق الزراعى بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة مركز إيتاى البارود، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وأجرة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز إيتاى البارود.





وأسفر الحادث عن إصابة "جنا محمد سلامة" 4 سنوات مقيمة كفر الدوار مصابة بجروج تهتكية باليد اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، و"فاطمة عادل" 5 سنوات مصابة بجروح تهتكية باليد اليسرى وقطع با لأربطة والأوتار ووجود كسر بالعظام، وجارٍ تحويلها لمستشفى جامعى بالإسكندرية ، "عبد الله ياسر" 4 سنوات مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمة بالراس وسحجات بالجسم،"





كما أصيب كل من "رحاب عاطف" 40 سنة مقيمة كفر الدوار بجرح قطعى بالكتف اليسرى، "اميرة ادهم" 20 سنة مصابة بكدمة شديدة بالصدر والبطن وجرح بالأذن اليسرى، "سناء سلامة"، 25 سنة، مقيمة كفر الدوار مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.