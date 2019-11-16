أسباب العدوى بفيروس سى .. 7 طرق تؤدي لنقل المرض

أسباب العدوى بفيروس سى، هو الانتقال عن طريق الدم؛ حيث إنه أكثر أنواع العدوى شيوعًا هي التعرض للكميات الصغيرة من الدم إما من خلال تعاطي المخدرات بالحقن، والرعاية الصحية غير المأمونة، وغيرها من طرق تنتقل منها عدوى فيروس سى لذلك نرصد فى سياق التقرير التالى اسباب العدوى بفيروس سى.





وبحسب مواقع webmd وemedicinehealth فإن اسباب العدوى بفيروس سى





1- نقل الدم من شخص مصاب بفيروس سى





2- الممارسات الجنسية الخاطئة التي تؤدي إلى التعرض للدم





3- تحدث العدوى بفيروس سى عند حدوث جماع اثناء الحيض





4- تؤدي مشاركة أدوات النظافة الشخصية مثل فراشي الأسنان وآلات الحلاقة إلى نقل العدوى.





5- يحدث انتقال التهاب الكبد الوبائي فيروس سى من الأم المصابة إلى المولود الجديد





6- يرتبط الالتهاب الكبدي الوبائي سى بغسيل الكلى، وهي تقنية تستخدم "لتنظيف" الدم لدى مرضى أمراض الكلى في المرحلة النهائية حيث يمكن أن تنتقل عدوى المرض عن طريق تلك المعدات.





7- قد تنتقل العدوى عند رسم الوشم





مرحل فيروس سى





1- فترة الحضانة، هذا هو الوقت بين التعرض الأول لبداية المرض يمكن أن تستمر في أي مكان من 14 إلى 80 يومًا، ولكن المتوسط ​​هو 45.





2-الالتهاب الكبدي الوبائي الحاد هذا مرض قصير المدى يستمر لمدة 6 أشهر الأولى بعد دخول الفيروس إلى جسمك.





3- التهاب الكبد الوبائي المزمن إذا كان جسمك لا يزيل الفيروس من تلقاء نفسه بعد 6 أشهر ، فإنه يصبح عدوى طويلة الأجل، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل سرطان الكبد أو تليف الكبد.





4- تليف الكبد يؤدي هذا المرض إلى التهاب يحل مع مرور الوقت محل خلايا الكبد الصحية بأنسجة ندبة، عادة ما يستغرق الأمر ما بين 20 إلى 30 عامًا حتى يحدث ذلك، على الرغم من أنه قد يكون أسرع إذا كنت تشرب الكحول أو مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية.





5- سرطان الكبد تليف الكبد يجعل سرطان الكبد أكثر احتمالا.





طرق الوقاية من العدوى بفيروس سى





1- التوقف عن استخدام المخدرات وخاصة فى حال استخدام الحقن



