عودة أكثر من 900 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة



أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم السبت، بعودة أكثر من 900 من المواطنين السوريين إلى بلدهم.



وذكر المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) ـ" إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عاد 942 لاجئًا إلى سوريا، بينهم 211 من اللاجئين (بينهم 63 امرأة و108 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 731 شخصًا ( بينهم 219 امرأة و373 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.



ووفقًا للمركز، قامت الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية بتطهير 1.8 هكتار من الأرض يوميًا.. بالإضافة إلى ذلك، دمر الخبراء 27 عبوة متفجرة.