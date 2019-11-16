ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها في جنوب إفريقيا استعدادات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) مع باربرا كريسي وزيرة البيئة بجنوب إفريقيا لبحث ملفات التعاون المشترك في مجالات البيئة والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 25) الذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد الشهر المقبل.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية توحيد صوت إفريقيا في المحافل والمؤتمرات الدولية خلال الفترة المقبلة لزيادة قدرات القارة السمراء على مواجهة أثار التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية مؤكدة أن مصر ستواصل تعاونها مع جنوب إفريقيا على كافة المحاور في العمل البيئي العالمي لتنسيق المواقف الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى ألية مفاوضات عادلة بين الدول المتقدمة والدول النامية لمساعدتها على مواجهة أثار التغيرات المناخية.

وأشادت وزيرة البيئة بتنظيم جنوب إفريقيا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في ديربان وشكرت نظيرتها على حسن الضيافة والتنظيم متمنية التوفيق لجنوب إفريقيا خلال فترة رئاستها للمؤتمر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين فؤاد تتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة

وزيرة البيئة تجتمع مع الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

ترشيحاتنا

اليوم.. المنتخب الأول يخوض أول تدريباته بـ جزر القمر

أحمد سليمان: الزمالك اتخذ قرارًا ذكيًا بالإبقاء على مصطفى محمد

ساديو ماني: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح

الأزهر يحدد أفضل وقت لزيارة الميت

أسعار رينو اليوم في مصر

في ذكرى ميلاده.. شاهد استيفان روستي يغسل السيارة بـ الفانلة الحمالات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

بـ قطة بلدى.. الراقصة جوهرة بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة