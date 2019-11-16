وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها في جنوب إفريقيا استعدادات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) مع باربرا كريسي وزيرة البيئة بجنوب إفريقيا لبحث ملفات التعاون المشترك في مجالات البيئة والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 25) الذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد الشهر المقبل.





وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية توحيد صوت إفريقيا في المحافل والمؤتمرات الدولية خلال الفترة المقبلة لزيادة قدرات القارة السمراء على مواجهة أثار التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية مؤكدة أن مصر ستواصل تعاونها مع جنوب إفريقيا على كافة المحاور في العمل البيئي العالمي لتنسيق المواقف الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى ألية مفاوضات عادلة بين الدول المتقدمة والدول النامية لمساعدتها على مواجهة أثار التغيرات المناخية.



