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محافظات

في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:14 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للشباب المصري، ووجه تحية اعزاز وتقدير إلى الحكومة المصرية لدعمها لبرامج التطوير للشباب، وقال إن دورنا داخل مراكز الشباب هو تنمية وبناء الشباب رياضيا وثقافيا واجتماعيا .

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر شباب الدقهلية الأول بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة والتي تناولت الحديث عن بناء الإنسان،موكدا على أننا نعمل جميعا من أجل المواطن.

وأشار وزير الشباب إلى أن الهدف الأول من مؤتمرات الشباب هو الوصول إليهم علي أرضهم والاستماع الي مشاكلهم وتوضيح حجم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة ،وتطوير المنشآت الرياضية من أجل الاستفادة من عقول الشباب.

وتناول النقاش خلال الجلسة التعريف برؤية الدولة حول مستقبل القطاع الصحي في مصر وفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030 وخطة الدولة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل واستعداد المنشآت الصحية بمراكز الجمالية والمنزلة والمطرية لدخول منظومة التأمين. 

كما تناولت الجلسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المراكز الثلاثة وأهم الإنجازات التي تتم فيها وما هو مأمول تحقيقه في المستقبل،كما تم عرض وجهات نظر أبناء المراكز الثلاثة في التحديات التي تواجه قطاعي الصحة والتعليم. 

وانتهت جلسة بناء الإنسان بعدد من التوصيات شملت رفع كفاءة الأقسام الداخلية بمستشفى الجمالية بتكلفة 700 ألف جنيه،وتجهيز وإنشاء قسم اقتصادي بمستشفى المنزلة و3غرف عمليات و6اسرة عناية،وصيانة وترميم الصرف الصحي بمستشفى المنزلة بمبلغ 500 ألف جنيه،وورفع كفاءة المصاعد والتكييف المركزي بمستشفى المطرية بمبلغ 500 ألف جنيه. 

وأوصت جلسة بناء الإنسان بمخاطبة وزارة الصحة لاعتبار المنزلة والجمالية مناطق نائية أسوة بالمطرية لحل مشكلة عجز الأطباء ، وسرعة إحلال وتجديد 4 وحدات صحية بإدارة المنزلة (الرودة،الدقانوة، الطوابرة، الوصيفي الدواخلي). 

كما أوصت الجلسة بسرعة الانتهاء من استلام 2 وحدة صحية بالمنزلة ودعم وحدات الكلى بمستشفيات الجمالية والمنزلة والمطرية ب35 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 10 مليون جنيه ،ودعم أقسام الحضانات بمستشفيات المراكز الثلاثة بـ25 حضانة.
في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير
في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير
في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير
في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير
في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير
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