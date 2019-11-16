بين جدران الفاتيكان.. 3 شباب يتهمون راهبين بالتحرش

وصلت أيادي التحرش والاعتداءات إلى قلب الأماكن الدينية، فقد زعم ثلاثة أولاد أنهم تعرضوا للاعتداء والتحرش من قِبل كاهنين في الفاتيكان، لتتكرر بذلك فضيحة الاعتداء على الأطفال التي هزت الكنيسة الكاثوليكية.



ويعود عمر تلك الاتهامات بالإساءة في مدرسة الفاتيكان للشباب إلى الثمانينيات والتسعينيات عندما كان الفتيان تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" الأمريكية.



وتأتي هذه الاتهامات بعد شهرين من تصريح الفاتيكان بأنه سيسعى إلى توجيه الاتهام إلى الأب "غابرييل مارتينيلي" 28 عامًا، بزعم إساءة معاملته لعدة فتيان مذبح في عام 2012 عندما تدرب في مدرسة سانت بيوس إكس للشباب، وكان السبب وراء هذه الخطوة هو التحقيق الإيطالي الأول Le Iene في المدرسة في عام 2017.



وقال الفاتيكان في سبتمبر إنه تم طلب لائحة اتهام ضد رئيس الجامعة السابق في المعهد الديني للشباب "الأب إينريكو راديس" الذي اتهم بالمساعدة والتحريض على الجرائم المزعومة.



كما واجهت الكنيسة الكاثوليكية الآلاف من مزاعم التحرش وفعل الفاحشة على الأطفال من جميع أنحاء العالم، لكن تحقيق Le Iene في عام 2017 كان أول مرة يتم فيها الكشف عن ادعاءات الاستغلال الجنسي للأطفال داخل جدران الفاتيكان.



وقال غايتانو بيكورارو، أحد المشاركين في التحقيقات: "قررنا مواصلة البحث لأننا شعرنا أن الحالات السابقة لم تكن الوحيدة، فقد كان هناك المزيد من الضحايا والمزيد من الكهنة المتورطين في الاعتداء الجنسي داخل الفاتيكان".



في آخر تحقيق، ادعى ثلاثة أولاد خدموا في الجماهير البابوية أنهم تعرضوا للإيذاء الجنسي من قبل كاهنين، أحدهما مدرس، وذكر أحدهم واقعة بأن أحد الكهنة، الذي كان يدير الاستحمام الجماعي في المدرسة، حاول إزالة رداء الحمام "الفوط"الخاص به ليهرب من بين يديه.