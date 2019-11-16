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أخبار البلد

وفد من الصحة يتوجه لـ بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:25 م
عبدالصمد ماهر
توجه وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوفد سيترأس اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار مجاهد إلى أن الوفد من المقرر أن يتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
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