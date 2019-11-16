ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية: 28.2% زيادة في الإيرادات السياحية خلال العام المالي الماضي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
أكدت وزارة المالية، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى ١٢,٥ مليار دولار مقارنة بـ ٩,٨ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٢٨,٢٪ بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي. 

وذكر بيان لوزارة المالية أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ ١١ نوفمبر الحالي، تضمن فى جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، دون الإشارة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط «الربع الأول والثاني والثالث» وليس العام المالي كاملًا؛ مما أظهر تراجعًا فى الإيرادات السياحية عكس الواقع الذى أكد زيادتها بمعدل نمو ٢٨,٢٪. 

وأوضح بيان الوزارة، أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة؛ نطرًا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، مشيرًا إلى أن الوزارة إذ تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة؛ فإنها تحرص أيضًا على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة؛ باعتباره إحدى أعمدة الاقتصاد القومى التى تُسهم فى زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: ارتفاع طفيف بالإيرادات العامة خلال شهرين

ترشيحاتنا

رينيه فايلر يحسم موقفه من ضم الأهلي لـ كهربا في يناير

في ذكرى ميلاده.. شاهد استيفان روستي يغسل السيارة بـ الفانلة الحمالات

أعراض مرض السكر عند الرجال.. يصيب بالضعف الجنسي

ساديو ماني: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

بـ قطة بلدى.. الراقصة جوهرة بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة