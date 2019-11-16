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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخرج الدفعة 14 من معهد المشورة بأرض الجولف

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخرج الدفعة 14 من معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

حضر الحفل القمص أنجيلوس رشدي كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، والقمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، والدكتور نبيل نصري مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة تناول خلالها أهمية تربية النفس الشبعانة بالتوبة والتلمذة والتعليم.
البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخرج الدفعة 14 من معهد المشورة بأرض الجولف
البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخرج الدفعة 14 من معهد المشورة بأرض الجولف
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