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رياضة

64 مركزا يشاركون في بطولة كأس شباب مصر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:43 م
مصطفى منصور
مصطفى منصور
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منتصر الرفاعى
عقدت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب اجتماعا استقرت فيه على التصور النهائي للبطولة الجديدة التي استحدثها وهي بطولة كأس مراكز الشباب التي سيطلق عليها كأس شباب مصر، على ان تنطلق في موسمها الأول خلال شهر فبراير المقبل.

واجتمع مصطفي منصور وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومحمد غريب مدير عام البرامج البدنية والمدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب، مع أعضاء اللجنة المنظمة والتنفيذية للبطولة بمقر وزارة الشباب والرياضة تم خلاله الاستقرار على التصور النهائي والخطوط العريضة لها.

واتفقت اللجنة المنظمة على مشاركة ٦٤ مركز شباب في بطولة كأس شباب مصر، حيث سيشارك مراكز الشباب أصحاب المركزين الأول والثاني من كل محافظة، بالاضافة إلى ١٠ مراكز شباب من اصحاب المركز الثالث بالمحافظات سيتم اختيارهم بنظام القرعة العلنية.
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