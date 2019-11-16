64 مركزا يشاركون في بطولة كأس شباب مصر

عقدت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب اجتماعا استقرت فيه على التصور النهائي للبطولة الجديدة التي استحدثها وهي بطولة كأس مراكز الشباب التي سيطلق عليها كأس شباب مصر، على ان تنطلق في موسمها الأول خلال شهر فبراير المقبل.





واجتمع مصطفي منصور وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومحمد غريب مدير عام البرامج البدنية والمدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب، مع أعضاء اللجنة المنظمة والتنفيذية للبطولة بمقر وزارة الشباب والرياضة تم خلاله الاستقرار على التصور النهائي والخطوط العريضة لها.



