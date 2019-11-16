ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل النصر لمواجهة الزرقا بـ كأس مصر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:37 م
تشكيل النصر
تشكيل النصر
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه في مواجهة فريق الزرقا ضمن مباريات الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر والتي تنطلق بعد قليل.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

أحمد جمال في حراسة المرمى وأسامة الليبي وحمودة سمير وأحمد خليل كالوشا ومؤمن عاطف ومحمود حسونة وويكا ويساه وعادل عبد الفتاح ويوسف مجدي عبدالغني وبابا ابراهيم فاي وميدو العطار.

وكان النصر قد تأهل للدور التمهيدي الرابع بالكأس بعد تغلبه على جمهورية شبين برباعية دون رد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات شرسة في القاهرة بدوري القسم الثاني.. تعرف عليها

دوري القسم الثاني.. النصر يتقدم على بتروجت بهدف نظيف في الشوط الأول

دوري القسم الثاني.. النصر يحصد أول ثلاث نقاط بالفوز على بتروجت

اليوم.. ختام منافسات الدور التمهيدي الثاني لـ بطولة كأس مصر

ترشيحاتنا

دعاء إذا قلته صباحا ومساءً كفى الله همك وقضى دينك.. فيديو

دون إعلان تفاصيل الوفاة.. رحيل الأمير تركى بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان

كل ما قدمته جنوب أفريقيا منافس مصر فى نصف نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

أخبار الرياضة .. منافس مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك.. ميسي يثير القلق فى برشلونة بإصابته مع الأرجنتين

أحمد سليمان: الزمالك اتخذ قرارًا ذكيًا بالإبقاء على مصطفى محمد

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

بـ قطة بلدى.. الراقصة جوهرة بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة