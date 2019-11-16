تشكيل النصر لمواجهة الزرقا بـ كأس مصر

أعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه في مواجهة فريق الزرقا ضمن مباريات الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر والتي تنطلق بعد قليل.



وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:



أحمد جمال في حراسة المرمى وأسامة الليبي وحمودة سمير وأحمد خليل كالوشا ومؤمن عاطف ومحمود حسونة وويكا ويساه وعادل عبد الفتاح ويوسف مجدي عبدالغني وبابا ابراهيم فاي وميدو العطار.



وكان النصر قد تأهل للدور التمهيدي الرابع بالكأس بعد تغلبه على جمهورية شبين برباعية دون رد.