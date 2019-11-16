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إبراهيم رضوان يكتب: التأمين الصحي بالإسكندرية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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التأمين الصحي بالأسكندرية منظومة تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين ، ورغم تأخر أو نقص التمويل فإن العيادات والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بإقليم غرب الدلتا في حالة تطور مستمر وتحديث سواء من الناحية العلاجية أو التشخيصية .

يقف وراء هذه المنظومة الدكتور عنانى إسماعيل مدير هيئة التأمين الصحى بمحافظة الإسكندرية ، هذا الرجل الذي لا يألو جهدا في سبيل تطوير هذا المرفق الحيوي الهام ، والذي يفتح بابه وقلبه أي شكوى .

أتذكر منذ شهور أن رجل الأعمال الشهير محمد فرج عامر هاجم مستشفى جمال عبد الناصر ، وهي المستشفى الرئيس في منظومة التأمين الصحي بالأسكندرية وتخدم مرضى من ثلاث محافظات ، وإدعى أنها تعاني من نقص شديد في الخدمات ، فما كان من الرجل المهذب د. عناني إلا أن طلب منه التبرع للمستشفى لشراء أجهزة أشعة جديدة إلا أنه رفض بشده ، مبررا ذلك بانه يدفع الضرائب ..

هكذا هو حالنا ، أسهل شئ أن ننتقد المجهود المقدم من الدولة ، ونظهر فيه العيوب ، مع أنه من المفروض ان ندعم هذا المجهود ونحافظ عليه ، فالدولة تقدم كل ماعندها للمواطن ، ولكن الأعداد كبيرة كما يعلم الجميع ، لا يتحملها أي مرفق ، ولا يظهر بسببها أي جهد مقدم .

أطباء التأمين الصحي في المدينة يقدمون ما عليهم وزيادة ، صحيح أن هناك سلبيات ، ولكنها سلبيات لا تدنس الثوب الأبيض ، ولا الجهد المقدم ، ويكفي أن الدكتور عناني إسماعيل وكتيبته يقضون يومهم في حل مشكلات مستعصية ، تحتاج الي قرارات مركزية .

أتمنى فقط من مدير هيئة التأمين الصحى بمحافظة الإسكندرية الإهتمام بعيادة "محرم بك المركزية" ، فهي في مكان لا يليق بالناس ، ويكفي المبنى الثعباني المرهق للمرضى ، كما أن هذه العيادات خالية من المقاعد الكافية لأعداد المرضى ، خالية من أي نظام ، لا يوجد بها دورات مياة آدمية ، والطبيب الكبير هناك الدكتور جمال عبد الناصر في حالة مزاجية عكرة طوال الوقت لأنه يفعل كل شئ بنفسه ، في ظل وجود عدد كبير جدا من المرضى .

رجائي للسيدة وزيرة الصحة دعم مرفق هيئة التأمين الصحي بالأسكندرية ومنشآته الطبية ، وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المرضى والمتعاملين خاصة في "عيادات محرم بك" لأنها عيادات مركزية والعمل على تطويرها كما حدث في "عيادات منشا" ، ويجب أن نعلم جميعا أن المواطن وخاصة المريض دوما على حق حتى يحصل على حقوقه في العلاج والدواء كاملة ..





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