عبد المحسن سلامة: مبيعات الدواء في مصر بلغت 44.7 مليار جنيه في العام الجاري

أكد رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، أن مؤشرات سوق الدواء في مصر تشير إلى أن مبيعات الدواء قد بلغت 44.7 مليار جنيه في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الدواء بحلول عام 2022 إلى 56.6 مليار جنيه، ووفقا لهذه التقديرات فإن مبيعات الدواء في العام الحالي تساوى تقريبا 2.5 مليار دولار أمريكي، بواقع 24.5 دولار للفرد.



جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الأول عن الدواء في مصر، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بعنوان "تحديات صناعة الدواء" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء والجمعية المصرية والمجلس التصديري للمستلزمات الطبية.



وقال إن كل هذه المؤشرات تشير إلى أن مصر لا تزال سوقا واعدة لصناعة الدواء وتحتاج إلى المزيد من الشركات الوطنية والاستثمارات العربية والأجنبية وجهود المصريين المقيمين في الخارج من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية وزيادة الصادرات.. مشيرا إلى أن مصر تحتل صدارة بلدان الشرق الأوسط في عدد السكان بما يقرب من 100 مليون نسمة مما يجعل منها سوقا ضخمة للدواء والخدمات الصحية.



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى سياسة الاهتمام بإعادة بناء الإنسان المصري في ضوء الارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم والثقافة، موضحا أنه في قطاع الصحة كانت هناك العديد من المبادرات العملاقة خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس "سي" والأمراض غير السارية وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عبارة عن أحلام بدأت تتحقق على أرض الواقع بإرادة قوية وعزم لا يلين حتى تحقق كل هذه المبادرات أهدافها بشكل كامل.



وأوضح أنه من غير المقبول تدنى أرقام صادرات الدواء المصري عن أرقام دول عربية شقيقة ودول إقليمية مجاورة على الرغم من عراقة هذه الصناعة في مصر، لافتا إلى أن الرئيس السوفييتي الراحل نيكيتا خروتشوف، هو من شارك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في افتتاح مصنع النصر للصناعات الدوائية في أبو زعبل، ليصبح آنذاك أول مصنع في إفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج المادة الخام للمضادات الحيوية.



وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر نواةً لجهد كبير نحتاج إليه لكي تتخلص صناعة الدواء من كل مشكلاتها لتصبح أداة قوية من أدوات مصر الاقتصادية والصحية.



وتابع سلامة، أن المؤتمر يناقش كل التحديات التي تواجه صناعة الدواء وسبل تطوير تلك الصناعة والاهتمام بالبحث العلمي وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء ومعوقات التسعير والتسجيل والتصدير واستيراد المواد الخام..منوها بأنه سوف يتم تشكيل لجنة دائمة من المشاركين في المؤتمر لرفع التوصيات إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها في ظل حالة من الحوار والتفاعل بين كل الأطراف.