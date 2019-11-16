إشادات ونتائج مبهرة.. هذا هو الإسلام حملة عالمية للأوقاف بمشاركات دولية واسعة

كما شارك الشيخ مصطفى السيد حسان قابيل بندوة تحت عنوان "هذا هو الإسلام" بالمركز المصري بمنتفديو بالأوروغواي.





وعقدت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان ثلاث ندوات علمية كبرى بمسجد الجامعة بمقر الجامعة، للتعريف بحملة وزارة الأوقاف العالمية "هذا هو الإسلام للتعريف بصحيح الإسلام.

كما صرح الشيخ أبو بكر إبراهيم، رئيس بعثة الأوقاف بالبرازيل، بأنه في إطار مشاركة أئمة وزارة الأوقاف الموفدين إلى دولة البرازيل، فقد تم تعميم ونشر خطبة الجمعة "هذا هو الإسلام" بالتعاون مع إحدى الجهات بالبرازيل على جميع المساجد، كما تم تنظيم عدد من الزيارات المدرسية وعدد من اللقاءات المتنوعة لتعريف غير المسلمين بمبادئ الإسلام السمحة، كما سيتم عقد ندوتين كبيرتين للتعريف بصحيح الإسلام بالتعاون مع الجمعيات الإسلامية بمسجد الرحمة بسانتوا أمارو، وبمسجد خالد بن الوليد بساو ميجيل، وهما من أكبر المساجد بدولة البرازيل.

أطلقت وزارة الأوقاف مطلع شهر ربيع الأول حملتها العالمية تحت عنوان "هذا هو الإسلام" للتعريف بصحيح الإسلام بعشرين لغة.وشهدت الحملة منذ انطلاقها مشاركة دولية واسعة، مما ساهم في انتشارها بشكل كبير لم يتوقعه الكثيرون.وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليقا على هذه الحملة العالمية إن "أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق، فكلما بذلنا جهدًا أوسع كلما أغلقنا الطريق أمام المتشددين أصحاب الأفكار المتطرفة".وأضاف: "حتى لا نخاطب أنفسنا فقط فقد أطلقنا حملة الأوقاف العالمية هذا العام بعشرين لغة من لغات العالم، كما أن الخطبة اليوم مترجمة إلى ثمانى عشرة لغة، آملين تصحيح الصورة الذهنية ونشر الصورة الصحيحة للإسلام، دون إفراط أو تفريط".وأكد الوزير أن انطلاق حملة "هذا هو الإسلام" بعشرين لغة من لغات العالم ليصل الدين الصحيح والإسلام الوسطي بما يحمله من رحمة وتسامح إلى دول العالم المختلفة؛ ليتأكد للعالم كله أن الإسلام ليس دين قتل ولا دين إرهاب ولا دين ظلم، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف ترجمت أكثر من 100 كتاب لمختلف لغات العالم، وكذلك تقوم الوزارة أسبوعيًَا بترجمة خطبة الجمعة إلى ثماني عشرة لغة، وذلك لنشر الفكر الوسطي المستنير، كما تقوم الوزارة بعقد الندوات والمسابقات والمحاضرات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، ومع عدد من الصحف الوطنية لنشر الفكر الوسطي الصحيح.وتابع: "دورنا الحقيقي يكمن في التعاون لبناء فكري حضاري يتسق مع واقع عصرنا، نقدمه أنموذجا للعالم بأسره، ووزارة الأوقاف تمتلك مشروعًا فكريًّا حضاريًّا عصريًّا، ولا يمكن لأي جهة أن تعمل منفردة أمام المخططات العالمية، مما يتطلب منا أقصى درجات التعاون لنشر صحيح الإسلام".من ناحية أخرى، تلقت حملة وزارة الأوقاف المصرية "هذا هو الإسلام"، والتي تهدف إلى التعريف بصحيح الإسلام تجاوبا عالميا واسعا ومشاركة إيجابية غير مسبوقة بالندوات والمحاضرات والمقالات الداعمة والمؤيدة.ويشارك أئمة الأوقاف المصرية، بـ60 دولة، مع أئمتها داخل الجمهورية، مع عدد من القطاعات الدينية الوسطية المشهود لها ببلدان العالم فى حملة الأوقاف العالمية "هذا هو الإسلام" بـ20 لغة، بخطب ودروس ولقاءات تقدم فكر الإسلام ورؤيته لوقف المد المتطرف الذى تنتهجه جماعات التشدد على أنه هو الإسلام، وتقوم باستقطاب الشباب والأطفال بدول العالم.وتفعيلا للحملة العالمية، شارك عدد من أئمة الأوقاف الموفدين إلى الخارج بحملة الأوقاف العالمية للتعريف بصحيح الإسلام، حيث شارك الشيخ محمد حسن عطية، مدير المركز الإسلامي المصري بدار السلام، بندوة بمسجد ماكوندي بدار السلام بتنزانيا بعنوان: "علامات محبة النبي (صلى الله عليه وسلم)".كما شارك الشيخ محمد عبد النعيم عبد الباسط سلطان، إمام مسجد خالد بن الوليد باثوكيكا دي هيناريس بمدريد بإسبانيا، بندوة تحت عنوان "هذا هو الإسلام".وعُقدت الندوة الأولى بعنوان "الإسلام دين الحضارة الإنسانية" وحاضر فيها الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندي، رئيس الجامعة، وعقدت الندوة الثانية بعنوان الإسلام دين الفطرة" وحاضر فيها الدكتور محمد صلاح، مدرس الحديث بالجامعة، وعقدت الندوة الثالثة بعنوان "الإسلام دين التعايش"، وحاضر فيها الدكتور نور العزب، مبعوث وزارة الأوقاف بكازاخستان، وشارك عدد من أئمة الأوقاف الموفدين إلى الخارج بحملة الأوقاف العالمية للتعريف بصحيح الإسلام، حيث شارك الشيخ أيمن رمضان كامل محمود، إمام مسجد الساحة الخضراء بالخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، بندوة للتعريف بصحيح الإسلام.وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، أنّ الحملة تأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي صدّرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف، وفي إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.وقال الشيخ جابر طايع لـ"صدى البلد" إن الحملة مستمرة حتى نهاية شهر ربيع الأول، ومن المتوقع أن تحقق نتائج مبهرة بعد اتساع دائرتها لتشمل جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تلقت العديد من خطابات الشكر والثناء من عدد من الدول العربية والأفريقية وبعض المؤسسات الدينية في عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها روسيا .وأوضح أن فكرة ترجمة رسائل الحملة إلى 20 لغة أجنبية ساهم بشكل كبير في انتشارها وتحقيق أهداف مرجوة لم تكن في الحسبان، مؤكدا أن عنوانها أيضا كان له دور كبير، خاصة أن صورة الإسلام ساءت بشكل كبير في عدد من الدول الأوروبية بسبب تصرفات وأفعال جماعات الإرهاب والتطرف والتشدد التي شوهت صورة الإسلام وأصبح الإرهاب مقترنا بالإسلام، فكان لزاما علينا مواجهة ذلك بشكل مقنع عن طريق إطلاق مثل هذه الحملة واختيار هذا العنوان "هذا هو الإسلام".