ربما تكون أنت القادم .. أشخاص يحظرهم WhatsApp فورًا من استخدام منصته

يبدو أن واتساب لن يتوقف عن أن يصبح أكثر صرامة يومًا بعد يوم، حيث بدأ التطبيق حديثًا في حظر أعضاء المجموعات ذات الأسماء المشبوهة أو التي يتختلف اسمها عما يحمله محتواها.



وذكر تقرير نشر في صحيفة GizChina الصينية، أن بعض مستخدمي واتساب قد أبلغوا خلال الأسابيع القليلة الماضية بأن المستحدمين يتم حظرهم من واتساب بشكل دائم.



وقال مستخدم يدعى Mowe11 على موقع ريديت Reddit: "لقد تم حظري بشكل دائم من واتساب Whatsapp لأن شخصًا ما قد قام بتغيير اسم مجموعة (جروب) الجامعة من اسمه الرسمي إلى Childs Pornography وهي تعني المواد أو المحتويات الإباحية للأطفال مما يجعل اسم المجموعة الآن مخالًفا ومشبوهًا، والآن أصبحت المجموعة بأكملها محظورة".



وأضاف أنه عندما حاول الاتصال بدعم واتساب WhatsApp ، تلقى ردًا تلقائيًا يقول إنه انتهك شروط استخدام واتساب WhatsApp.



وفقًا لمدونة WABetaInfo، المتحصصة في تتبع التسريبات والميزات القادمة من واتساب WhatsApp ، فإن استخدام اسماء مجموعات مشبوهة يعد مخلًا لسياسة واتساب، الأمر الذي يجعل حسابات مستخدمي التطبيق من أعضاء المجموعة يتم حظرهم بسهولة.

