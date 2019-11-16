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رياضة

بايرن ميونخ يكشف عن حقيقة عودة جوارديولا لتدريب الفريق

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:54 م
بيب جوارديولا مدرب
بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
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محمد السعيد
كشف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الجديد، حقيقة الأنباء المتعلقة باقتراب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من العودة لتدريب البافاري بداية من الموسم المقبل.

وكان بايرن ميونخ أقال نيكوفيتش من تدريب الفريق مطلع شهر نوفمبر الحالي، وعين هانز فيليك مدربا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني.

وقال هيربرت هاينر في تصريحات نقلتها صحيفة " بيلد" الألمانية":" جوارديولا مدرب رائع لكنه مرتبط بعقد مع نادي مانشستر سيتي".

وأضاف:" نريد التعاقد مع أفضل مدرب في العالم، لكن دعونا ننتظر أول اجتماع مجلس إدارة".

وكان بيب جوارديولا درب مانشستر سيتي خلال الفترة من 2013 حتى 2016، وتوج مع الفريق ببطولة السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ألمانيا، والدوري الألماني ثلاث مرات.

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