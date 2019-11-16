شكوى أمام مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب بمساءلة قطر وتركيا

دعت جمعية "حقوقيات" ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، المفوضية السامية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان ‏ مساءلة تركيا وقطر عن جرائمهما ضد الشعب الليبي، ووضع حد لإفلاتها ‏من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية ‏معهم لقتل الشعب الليبي على يد الجماعات المسلحة المتعاونة معهم. ‏





ودعت الجمعية في شكوى إلى ميشيل باشلية المفوض السامي ‏المعني بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مسئولين أمميين وعشرات الدول ‏إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ‏التي ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفائها في قطر وتركيا داخل ليبيا. ‏





وقدمت الجمعية في شكواها للمفوض السامي حصرًا بالجرائم التي ‏ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التي تحتوي على أسلحة ترسلها إلى ‏الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.‏





وقالت الشكوى في نصوصها، إن تركيا وقطر استغلتا حالة الفوضى في ‏ليبيا بسبب إسقاط الدولة الليبية جراء تدخل حلف الناتو، وانخرطت في ‏الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من ‏سوريا والعراق، وتحولت إلى مأوى وملاذًا للجماعات الليبية "الإخوان" ‏و"المقاتلة"، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية ‏المقاتلة "فرع القاعدة الليبي" كعبدالحكيم بلحاج، وعبدالوهاب القايد، وسامي ‏الساعدي، مفتي الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، ولا تخفي ‏الولاء له، وخالد الشريف قائد الجناح العسكري للجماعة‎.‎





وأضافت الشكوى، أن تركيا أرسلت عبر شحنات الموت خمسة ملايين رصاصة عبر سفن ‏تهريب السلاح والعتاد، فالدعم العسكري التركي للمليشيات في طرابلس ‏يعتبر خرقًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1970 بحظر توريد ‏السلاح إلى ليبيا والصادر عام 2011، والقرارات 2292 لعام 2016 ‏و2357 لعام 2017 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة عبر أعالى ‏البحار إلى الساحل الليبي وتأكيده أن الإرهاب بجميع أشكاله يشكل ‏واحدًا من أخطر التهديدات للسلام والأمن والقرار 2441 لعام 2018.‏





وتابعت الشكوى، أن صمت حكومة الوفاق على هذه الخروقات للقرارات الأممية يضعها تحت ‏المسألة بموجب تلك القرارات الدولية، خاصة بعدما تحول الأمر في الآونة ‏الأخيرة إلى مجاهرة علنية بتزويد المليشيات بالسلاح التركي وطائراته ‏المسيرة التي قتلت أبناء الشعب الليبي، وحاولت إيقاف وتعطيل حركة ‏الجيش الوطني الليبي لتحرير كامل التراب الوطني من المليشيات ‏المسلحة.



