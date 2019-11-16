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أخبار العالم

الإيرانيون يهاجمون بنك رفا كاركران ويهتفون الموت لـ خامنئي ..فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
هاجم متظاهرون إيرانيون، اليوم السبت، بنك رفا كاركران بمدينة بهبهان الإيرانية، ورددوا شعار "الموت لخامنئي".

وتشهد عدة مدن إيرانية تظاهرات حاشدة وأعمال عنف احتجاجا على رفع السلطات الإيرانية لأسعار البنزين.

وأحرق المتظاهرون الإيرانيون المصرف الوطني في بهبهان، فيما قام متظاهرون بإطفاء السيارات وسط الطرقات لتعطيل حركة سير السيارات احتجاجا على القرار.

وقالت الحكومة الإيرانية إنها قررت رفع أسعار البنزين من أجل توجيه الزيادة في الأسعار إلى الفئات الاكثر احتياجا في البلاد، مؤكدة عدم احتساب مدخولات الزيادة الجديدة في موازنة البلاد.


عاجل : الهجوم على ”بنك رفا كاركران” بمدينة بهبهان في الأحواز الأن وشعارهم الموت لخامنئي . #iranprotest pic.twitter.com/TtE3ybxQoa — محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 16, 2019
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