إسكان البرلمان تناقش تعديلات قانون نقابة المهندسين وعددا من طلبات الإحاطة..اليوم

قال النائب محمد الحصى، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إن لجنة الإسكان انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119، وبعض التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء.



وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعا اليوم الأحد لاستكمال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، وبعض القرارات الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.



وكان قد رفع الدكتور على عبدالعال جلسات المجلس الأسبوع قبل الماضى، على أن تعقد الجلسات المقبلة صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر من نفس الشهر الجارى.



وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.