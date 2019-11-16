ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيسة اتحاد طلاب جامعة حلوان: نعمل على حل مشاكل زملائنا فى اسرع وقت

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
بعد اعلان جامعة حلوان قائمة اتحاد طلاب الجامعة، و التى تتمثل فى نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة بالتزكية ، ونائب رئيس الاتحاد الطالب على السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب بالتزكية.

قالت نرمين وائل ، في تصريح خاص لصدى البلد، انها تنوى العمل هذا العام على تقديم دورات تدريبيه وورش عمل للطلاب فى مجالاتهم الدراسية لتأهيلهم لسوق العمل .

واضافت ان اهم اولويات اتحاد طلاب حلوان لهذا العام هو الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الخدمات لهم ودعمهم ومحاوله تنفيذ كل مقترحاتهم وحل مشاكلهم لتوفير كافة سبل الراحة .

واشارت الى ان الاتحاد جاهز لاستقبال شكاوى الطلاب علي صفحته الرسمية أو صندوق الشكاوي الموجود في الكليات و العمل على حلها فى اسرع وقت.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

بسبب خليجي 24.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة مهددة بالإلغاء في البطولة العربية

كواليس دمج قناتى أون سبورت وتايم سبورت تحت مسمى ON Time Sports في بداية 2020

دعاء إذا قلته صباحا ومساءً كفى الله همك وقضى دينك.. فيديو

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

رضا عبدالعال مديرا فنيا لـ بلدية المحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير

ريما الجفالي.. أول سعودية تنافس فى سباق الدرعية

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم