رئيسة اتحاد طلاب جامعة حلوان: نعمل على حل مشاكل زملائنا فى اسرع وقت

بعد اعلان جامعة حلوان قائمة اتحاد طلاب الجامعة، و التى تتمثل فى نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة بالتزكية ، ونائب رئيس الاتحاد الطالب على السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب بالتزكية.



قالت نرمين وائل ، في تصريح خاص لصدى البلد، انها تنوى العمل هذا العام على تقديم دورات تدريبيه وورش عمل للطلاب فى مجالاتهم الدراسية لتأهيلهم لسوق العمل .



واضافت ان اهم اولويات اتحاد طلاب حلوان لهذا العام هو الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الخدمات لهم ودعمهم ومحاوله تنفيذ كل مقترحاتهم وحل مشاكلهم لتوفير كافة سبل الراحة .



واشارت الى ان الاتحاد جاهز لاستقبال شكاوى الطلاب علي صفحته الرسمية أو صندوق الشكاوي الموجود في الكليات و العمل على حلها فى اسرع وقت.