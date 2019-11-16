السرقة فن.. عصابة مراهقين تسرق الملابس بطريقة خارج الصندوق..فيديو

قرر 4 مراهقين أن ينفذوا عملية سطو ليست على بنك مصرفي أو محل مجوهرات، ولكن على متجر لبيع الملابس الرياضية، وبالفعل نفذت العصابة الرباعية خطتها ولكن لم يكتب لها النجاح.



فقد سجلت كاميرا المراقبة الموجودة في متجر SportsPower المخصص لبيع الملابس الرياضية في فيكتوريا، لحظة عملية السطو، حيث انتشر كل واحد منهم داخل المتجر يختارون الملابس التي يريدونها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وكلما اختار أحد شيء قام بارتدائه فوق ملابسه، إلى أن أنهوا مهمتهم في الحصول على الملابس وتوجهوا إلى بوابة المحل ببطء حتى يستطيعوا الهرب.



في هذه اللحظة شعر العاملون بالريبة، فبينما خرجت العصابة الرباعية للهرب بدأت مطاردة العاملون لهم وكذلك المارة وأصحاب المتاجر المحيطة، وظلت المطاردة لأكثر من كيلومتر للإمساك باللصوص.



في النهاية ، تمكن أحد المارة من مواجهة لص يبلغ من العمر 15 عامًا على الأرض ، بينما فر الثلاثة الآخرون، وبفضل الجهود البطولية للمتسوقين والعاملين تمكن المتجر من استعادة بضائع بقيمة 2000 دولار.







