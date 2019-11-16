سائق يهشم رأس سيدة بـ الشاكوش ويشعل النيران بجسده حتى الموت بالغربية بسبب علاقة عاطفية

شهد الطريق الفرعي بطريق "طنطا - كفر الزيات" بمحافظة الغربية اليوم كشف غموض ضباط مديرية أمن الغربية اليوم واقعة العثور على جثة سيدة متفحمة فى العقد الثالث من عمرها ملقاة وسط الزراعات وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة سائق على علاقة غير شرعية بالفتاة الضحية وهو ما دفعه لقتلها بسبب خلافات مالية وحملها سفاحا منه وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة .





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا العميد مازن الرشيدي حول واقعة ورورد بلاغ من شرطة النجدة بدائرة مركز طنطا بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا – الإسكندرية " أمام مدخل قرية سمر مون بدئرة المركز .





تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والمقدم على أبوزهرة رئيس مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الضحية والتعرف علي مرتكب الواقعة.





وكشفت تحريات النقيب توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا أن الجثة للفتاة العقد الثالث من عمرها مقيمة بقرية مركز المحلة مرتديه بكامل ملابسها بحروق متفرقة وطعنات بأماكن مختلفة من جسدها مهشمة الرأس .





وأفادت التحريات أن السائق .م .ن "39 سنة مقيم بقرية بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية لارتباطه بها على علاقة عاطفية غير شرعية "آثمة" وحملها سفاحا منه دفعه لقتلها للتخلص من مسئوليه الاعتراف بأبوه الطفل وخلافات مالية .



