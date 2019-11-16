5 معلومات مهمة عن نجوم الأوليمبي قبل موقعة جنوب إفريقيا.. رمضان صبحي الأغلى.. ومصطفى محمد الهداف

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.





وتأهل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة مدربه شوقي غريب لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالعلامة الكاملة من دور المجموعات بتصدره المجموعة الأولى بـ 9 نقاط كاملة جمعها من الفوز في مبارياته الثلاث تباعا على مالي بهدف مصطفى محمد وغانا بثلاثية مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد ياسر ريان مقابل هدفين للبلاك ستارز وعلى الكاميرون بهدفى مصطفى محمد مقابل هدف لأسود الكاميرون ليصطحب معه غانا لنصف النهائي.





ويعتمد شوقى غريب على كتيبة من النجوم الذين أبهروا الجماهير المصرية بأدائهم القتالي والروح العالية دفاعا عن ألوان منتخب مصر والتي يرصد "صدى البلد" 5 معلومات عن كل لاعب قبل المواجهة التى سيتأهل الفائز منها مباشرة الى نهائى البطولة و أوليمبياد طوكيو 2020 وينتظر الخاسر الفرصة الأخيرة لخطف بطاقة الأوليمبياد الثالثة فى موقعة الخاسرين الجمعة المقبل.





1 - محمد صبحى :

- المركز : حارس مرمى

- رقم الفانلة : 21

- النادي : الزمالك

- السن : 20 عام

- القيمة التسويقية : 100 ألف يورو





2 -عمر صلاح :

-المركز : حارس مرمى

-رقم الفانلة :16

- النادي : سموحة

- السن : 21 عاما

-القيمة التسويقية : 150 ألف يورو





3- عمر رضوان :

- المركز : حارس مرمى

- رقم الفانلة : 1

- النادي : الجونة

-السن : 22 عاما

-القيمة التسويقية : 150 الف يورو





4 - أسامة جلال :

- المركز : مدافع

- رقم الفانلة : 4

- النادي : انبى

- السن : 22 سنة

- القيمة التسويقية : 150 الف يورو





5- أحمد رمضان "بيكهام "

-المركز : مدافع

-رقم الفانلة : 17

-النادي : وادى دجلة

-السن : 22 سنة

-القيمة التسويقية : 250 ألف يورو .





6 -محمد عبدالسلام :

- المركز : مدافع

- رقم الفانلة : 5

-النادي : الزمالك

-السن : 22 عاما

-القيمة التسويقية : 200 ألف يورو





7- كريم العراقى :

-المركز : ظهير أيمن

-رقم الفانلة : 13

-النادي : المصري

-السن : 21

-القيمة التسويقية : 200 الف يورو





8-أحمد أبوالفتوح:

-المركز : ظهير أيسر

-رقم الفانلة : 20

-النادي : سموحة السكندرى

-السن : 21

-القيمة التسويقية : 300 ألف يورو





9-أكرم توفيق :

-المركز : وسط مدافع

-رقم الفانلة : 12

-النادي : الجونة

-السن : 22

-القيمة التسويقية : 200 ألف يورو





10-عمار حمدى :

-المركز : وسط مهاجم

-رقم الفانلة : 2

-النادي : الإتحاد السكندرى

-السن : 20 عاما

-القيمة التسويقية : 300 ألف يورو





11- رمضان صبحى :

-المركز : وسط مهاجم

-رقم الفانلة : 10

-النادي : الأهلى

-السن : 22 عاما

-القيمة التسويقية : 5 ملايين يورو





12-صلاح محسن

-المركز : وسط مهاجم

-رقم الفانلة : 7

-النادي : الأهلى

-السن : 21 عاما

-القيمة التسويقية : 800 ألف يورو





13-مصطفى محمد :

-المركز : مهاجم

-رقم الفانلة : 11

-النادي : الزمالك

-السن : 21 عاما

-القيمة التسويقية 600 ألف يورو





14-أحمد ياسر ريان

-المركز : وسط مهاجم

-رقم الفانلة : 14

-النادي : الجونة

-السن : 21 عاما

-القيمة التسويقية : 300 ألف يورو





15-عبدالرحمن مجدى

-المركز : جناح ايمن

-رقم الفانلة : 19

-النادي : الإسماعيلى

-السن : 22 عاما

-القيمة التسويقية : 300 ألف يورو





16-محمد صادق:

- المركز : وسط مهاجم

- رقم الفانلة : 6

- النادي : الإسماعيلى

- السن : 22 عاما

- القيمة التسويقية : 600 ألف يورو





17-أمام عاشور :

-المركز : جناح أيسر

-رقم الفانلة : 15

-النادي : الزمالك

-السن : 21 عاما

-القيمة التسويقية : 200 ألف يورو





18-ناصر منسى :

-المركز : وسط مهاجم

-رقم الفانلة : 9

-النادي : طلائع الجيش

-السن : 22 عاما

-القيمة التسويقية : 300 ألف يورو





19- ناصر ماهر :

-المركز : وسط مهاجم

-رقم الفانلة : 8

-النادي : سموحة

-السن : 22 عاما

-القيمة التسويقية : 600 ألف يورو





20-غنام محمد :

-المركز : وسط مدافع

-رقم الفانلة : 18

-النادي : الإنتاج الحربى

-السن : 22 عاما

-القيمة التسويقية : 150 ألف يورو





21-محمود الجزار:

-المركز : مدافع

-رقم الفانلة : 3

-النادي : الجونة

-السن : 21 عاما