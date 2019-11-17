عطل بملايين الأجهزة.. جوجل تختبر ميزة بشكل سري وكروم لا يستجيب

أجرت شركة جوجل "Google" الأمريكية، تغيير تجريبي صامت على متصفح كروم هذا الأسبوع، أدي إلى ترك الآلاف من الأجهزة في الشركات مع متصفحات معطلة، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.



واستمر المستخدمون من رجال الأعمال، الذين يصلون إلى متصفح كروم من خلال بيئات الأجهزة الافتراضية مثل سيتريكس Citrix، في رؤية الشاشات بيضاء على علامات تبويب كروم المفتوحة، إلى جانب حظر الوصول إلى المتصفح وجعله لا يستجيب تمامًا.



وأدت هذه المشاكل إلى جعل الكثير من مدراء تقنية المعلومات غاضبين، حيث تدير الشركات عادةً تحديثات كروم وتتحكم فيها، لكن التغيير المفاجئ في سلوك المستعرض جعلهم في حيرة من أمرهم، الأمر الذي دفعهم إلى إغراق منتديات دعم جوجل.



وبعد تقديم الشكاوى اضطرت شركة "جوجل"، للكشف عن أنها أطلقت تجربة على إصدارات مستقرة من كروم غيرت سلوك المتصفح، ويبدو أنها قد نسيت أن تأخذ في الاعتبار استخدام بيئات الأجهزة الافتراضية أثناء نشر التجربة، وتم إجراء التجربة بصمت، دون تحذير مدراء تقنية المعلومات أو المستخدمين من تغييرات جوجل.



وتتعلق التجربة الصامتة بتمكين ميزه الانسداد "WebContents"، الجديدة التي تم تصميمها لتعليق علامات تبويب كروم عن العمل عند الانتقال لاستخدام تطبيقات أخرى، وتقليل استخدام الموارد عندما لا يكون المتصفح قيد الاستخدام.



وأوضح "David Bienvenu"، مهندس برمجيات في جوجل، أن التجربة كانت تعمل بشكل سري لمدة 5 أشهر تقريبًا، وجرى تشغيلها على النسخ المستقرة، وكانت قبل ذلك تعمل على زهاء واحد في المئة من مستخدمي Chrome 77 و Chrome 78 لمدة شهر مع عدم وجود تقارير عن مشكلات.



وتراجعت جوجل عن التغيير، وذلك بعد تقارير متعددة من الشركات مع الآلاف من المستخدمين المتضررين، وقال ديفيد: " أن الشركة ستتراجع عن إطلاق هذه التجربة ومحاولة معرفة كيفية التعامل مع Citrix.



وأوضح مشرف تكنولوجيا المعلومات في شركة "Costco"، أن التجربة كان لها تأثير كبير على جميع وكلاء مركز الاتصال لديها مع عدم القدرة على الدردشة مع الأعضاء، وأضاف: "لقد أمضينا يومًا ونصف يوم في محاولة لمعرفة ما الذي يحدث".



وقال أحد مسؤولي تكنولوجيا المعلومات: "لقد شعرنا أن هناك أمرًا غامضًا حيث يمكن لجوجل تحديث كروم بصمت دون الإعلان عن أي شيء ويمكن أن يؤثر قرارها على أكثر من 100 ألف شخص"، وتعكس هذه المخاوف المئات من الردود في منتدى دعم جوجل، وتويتر و Reddit، إلى جانب أسئلة حول سبب قرار جوجل بإجراء تغيير صامت على كروم في المقام الأول.



وقال أحد مسؤولي تكنولوجيا المعلومات: "هل ترى التأثير الذي خلقته للآلاف منا دون أي تحذير أو تفسير، وهل تفهم عدد ساعات الموارد التي أهدرتها تجربتك"، موضحًا: "نحن لسنا موضوعات اختبار خاصة بالشركة، بل نقوم بتشغيل الخدمات الاحترافية لبرامج متعددة الملايين من الدولارات".