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حوادث

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات المرورية بكفر الزيات ويشدد على إنهاء إجراءات المواطنين ..صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:40 م
مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات المرورية بكفر الزيات
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أحمد على
تفقد اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم الخدمات المرورية بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية للوقوف على أخر تطورات سير العمل وذلك فى إطار حرصه على مواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

كما وجه مدير الأمن العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور ورئيس المباحث والقيادات الأمنية بأهمية حسن معاملة المواطنين تلبية لخدمات و صالح المواطنين ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وشدد مدير الأمن على ضرورة وضع جدول زمني لإجراء الاختبارات القيادة وتيسيرا كافة الإجراءات الإدارية لإنهاء الخدمات للمواطنين من الرجال والسيدات والفتيات وفق جدول زمني حفاظا على مصالحهم.

كما تفقد مدير الأمن أقسام ومراكز الشرطة بمركزي سمنود والمحلة منبها على ضرورة رفع وإحكام التواجد الشرطي وانتشار الأكمنه المرورية ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين علي مستوي قري ومراكز المحافظة.
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات المرورية بكفر الزيات ويشدد على إنهاء إجراءات المواطنين ..صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات المرورية بكفر الزيات ويشدد على إنهاء إجراءات المواطنين ..صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات المرورية بكفر الزيات ويشدد على إنهاء إجراءات المواطنين ..صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات المرورية بكفر الزيات ويشدد على إنهاء إجراءات المواطنين ..صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات المرورية بكفر الزيات ويشدد على إنهاء إجراءات المواطنين ..صور
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