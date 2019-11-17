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تكنولوجيا

احصل على سبيكة ذهب بنقرة واحدة .. تفاصيل المشاركة في مسابقة صور آيفون

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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منحت شركة آبل الأمريكية فرصة لمستخدمي أجهزة آيفون للفوز بسبيكة ذهب وغيرها من الجوائز الأخرى الثمينة من خلال الاشتراك في مسابقة صور آيفون.

وعرض موقع "جادجيتس ناو" التقني جميع الشروط والمعلومات المتعلقة بتلك المسابقة التي ينتظرها العديد من مستخدمي هواتف آيفون الذكية.

ووفقًا للموقع التقني، توجد بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إرسال صور من تصويرهم، ومن بين تلك الاعتبارات؛ عدم نشر الصور المستخدمة للاشتراك في المسابقة مسبقًا في أي مكان ويجب أن يكون تم التقاطها بواسطة هاتف آيفون iPhone أو جهاز آيباد iPad، كما يجب عدم معالجة الصورة على أي برنامج صور لسطح المكتب مثل الفوتوشوب، ومع ذلك يمكن للمتسابقين استخدام تطبيقات (آي أو إس) iOS لتحرير تلك الصور.

وأضاف الموقع أنه يمكن للمستخدمين استخدام أي هاتف آيفون iPhone لالتقاط الصور، وفقًا لموقع المسابقة ، كما يجب أن تكون الصور بالحجم الأصلي أو لا يقل عن 1000 بكسل سواء في الارتفاع أو العرض.

وأشار إلى أنه يمكن التقاط صور لفئات مختلفة مثل الحيوانات والهندسة المعمارية والأطفال والأزهار والمناظر الطبيعية ونمط الحياة والطبيعة والأخبار والأحداث والبانوراما والأشخاص والغروب والسفر والأشجار وغيرها من الفئا الأخرى.

- جوائز المسابقة
هناك 18 سبيكة ذهبية يتم تسليمها للفائز بالمركز الأول من بين 18 فئة، وسيحصل الفائزون بالمركزين الثاني والثالث من بين 18 فئة على سبيكة من البلاديوم، وسيحصل الحائز على جائزة تصوير آيفون للعام على جهاز iPad Air ، مع حصول الفائزين الثلاثة الأوائل على ساعة آبل السلسة الثالثة Apple Watch Series 3.

وستقوم هيئة المحلفين بمراجعة جميع المشاركات والحكم في الصور على أساس الجدارة الفنية والأصالة والموضوع والأسلوب.

ولكن المشكلة هنا هي أنها ليست مسابقة مجانية، حيث يتعين على المستخدمين دفع المبلغ التالي: 1 صورة: 3.50 دولار ، 3 صور: 9.50 دولار ، 5 صور: 15.50 دولار ، 10 صور: 29.50 دولار ، 15 صورة: 45.50 دولار ، 20 صورة: 57.00 دولار ، 25 صورة: 65.50 دولار.

ولفت الموقع التقني إلى أن الموعد النهائي لتقديم الصور هو 31 مارس 2020.
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