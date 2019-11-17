30 ضحية في عام .. تفاصيل سقوط عصابة خطف فتيات الريكلام ومعاشرتهن بالإكراه في الجيزة.. التحريات: المتهمون يستولون على هواتف الضحايا ويشترطون لإطلاق سراحهن استدراج فتاة أخرى لاغتصابها

كشفت مباحث الجيزة عن عصابة خطرة لـ خطف الفتيات واغتصابهن وسرقتهن بالإكراه، وارتكبوا قرابة 30 جريمة، ونجحت قوات الأمن في ضبط 5 متهمين تعرفت عليهم 3 ضحايا.



-الأجهزة الأمنية بالجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة منشورا لطبيب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمشاهدته لفتاة تستغيث من داخل سيارة بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وانتقلت علي الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبتتبع خط سير السيارة تم التوصل إليها وتبين أنها مستأجرة وألقت المباحث القبض على قائدها فجرا.



عصابة لخطف الفتيات واغتصابهن

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن مفاجأة، حيث تبين أن قائد السيارة عضو في عصابة لخطف الفتيات واغتصابهن، حيث عثر بحوزته على هاتف يحتوي على عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو لفتيات أثناء التعدي عليهن بالضرب ومعاشرتهن بالإكراه تحت تهديد السلاح.



فريق بحث مكبر

أجرى فريق بحث مكبر ترأسه العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، تحريات موسعة مع المتهم المضبوط ليعترف الأخير بهوية باقي أعضاء العصابة التي يتزعمها شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعاونه 4 آخرون، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد مجدي عوض، معاون المباحث، في إلقاء القبض على 4 متهمين آخرين والتوصل إلى 3 فتيات من الضحايا.



ثري خليجي يستدرج الفتيات

وأوضحت التحريات بقيادة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم الرئيسي يدعي أنه ثري خليجي ويستدرج فتيات ريكلام من العاملات بالملاهي الليلية بشارع الهرم بحجة ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وبعد الاتفاق على موعد يرسل إليهن سيارة لاصطحابهن إلى الشقة المتفق عليها بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر، وفور استقلال الفتاة السيارة تفاجأ بأكثر من شخص يقومون بتهديدها بالأسلحة البيضاء، ويتم اصطحابها إلى الشقة ويتناوب 4 أو 5 أشخاص على اغتصابها ثم تصويرها مقاطع فيديو وصورا لابتزازها.



الاتفاق على سهرة حمراء

وتبين من تحريات العميد شامل عزيز، مأمور قسم بولاق الدكرور، أن المتهمين يستولون على هاتف الضحية وأموالها ويشترطون لإطلاق سراحها قيامها باستدراج فتاة أخرى لاغتصابها أو يستخدمون الأرقام المسجلة على هاتفها للاتفاق مع صديقاتها على سهرة حمراء بعد تقليد المتهم الرئيسي اللهجة الخليجية، وتبين أن المتهمين ارتكبوا ما يقارب من 30 جريمة خلال عام.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، وتباشر نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية التحقيق مع 5 متهمين، وتقدم للنيابة 3 ضحايا من بين المجني عليهن.

