برلماني: التطور الرقمي يقدم خدمات عديدة للمواطنين رغم وجود بعض السلبيات

قال النائب أحمد بدران البعلي وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن التطور الرقمي يقدم خدمات كثيرة للمواطنين، ولايستطيع أحد أن ينكر ذلك، خاصه وأنه يأتي في إطار التطور التكنولوجي على مستوى العالم.





وأكد البعلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه إذا كان هناك جانب سلبي للتطور الرقمي على الأطفال، فلا شك أن الجانب الإيجابي أكبر من السلبي، مشيرا إلى أن سلوك البيئة المحيطة بالأطفال هي التي تستطيع أن تتحكم في الحد من التأثيرات السلبية لهذا التطور الرقمي.



