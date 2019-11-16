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برلمان

برلماني: التطور الرقمي يقدم خدمات عديدة للمواطنين رغم وجود بعض السلبيات

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:36 م
النائب أحمد بدران
النائب أحمد بدران البعلي وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب أحمد بدران البعلي وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن التطور الرقمي يقدم خدمات كثيرة للمواطنين، ولايستطيع أحد أن ينكر ذلك، خاصه وأنه يأتي في إطار التطور التكنولوجي على مستوى العالم.

وأكد البعلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه إذا كان هناك جانب سلبي للتطور الرقمي على الأطفال، فلا شك أن الجانب الإيجابي أكبر من السلبي، مشيرا إلى أن سلوك البيئة المحيطة بالأطفال هي التي تستطيع أن تتحكم في الحد من التأثيرات السلبية لهذا التطور الرقمي.

كان الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر، قال في كلمته خلال مؤتمر قمة قادة الأديان إن المشكلة هي أن التقدم العلمي يتيح كارثة من كوارث البيئة الإلكترونيَّة، وهي تمكينُ وحوشِ الجرائم الجنسيَّة من سُهولةِ الاتصالِ بضحاياهم من الأطفالِ وتشجيعهم على الالتحاقِ بهم، وقُدرتهم على إخفاءِ هُويَّاتهم، وإنشاء هويَّاتٍ مُزيفةٍ تجعل من مُلاحقتهم قضائيًّا ضربًا من المستحيلِ، مِمَّا يضعُ خصوصيَّةَ الأُسَرِ وكرامة أطفالها في مَهَبِّ الريحِ، حتى أن اليونيسيف صرحت بأنَّه «لا يوجد طفلٌ بمأمنٍ من المخاطرِ على شبكة الإنترنت".
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