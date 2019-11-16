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تعليم

ندوة عن المشاركة السياسية للشباب بجامعة أسوان .. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
عقد مركز النيل للإعلام بأسوان التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول الإعلام والمشاركة السياسية بالتعاون مع كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة أسوان وذلك بقاعة محاضرات جامعة أسوان بفرعها الجديد فى مدينة أسوان الجديدة.

وقد حاضر بالندوة الدكتورة هبة الله نصر حسن أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب قسم الإعلام بأسوان ، وأدارها أحمد عبد الحميد الجميلى مسئول البرامج بالمركز تحت إشراف مها محمد خليل مدير المجمع، وأشرف محمود عبد الرازق، مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر بحضور طلاب وطالبات قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسوان من مختلف الفرق الدراسية وطلاب الدراسات العليا بالقسم.

وتحدثت الدكتورة هبة الله نصر حسن عن أن الشباب هم الثروة البشرية القادرة على مواجهه التحديات فى الحاضر والمستقبل وهم وقود الحياة وقاطرة للتنمية فى المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات ، فالشباب لهم حق الحياة الآمنة والحصول على الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والعمل والإنتاج ولهم الحق فى إبداء الرأى والمشاركة فى اتخاذ القرار، كما أنه له حق يكفله له الدستور والقانون كحق الانتخاب والاختيار الحر والمشاركة السياسية.

وأكدت أستاذة الإعلام بجامعة أسوان أنه لابد من مشاركة الشباب فى الحياة السياسية وليس البعد أو العزوف عنها وذلك بالإقبال على التصويت فى الانتخابات والحياة السياسية على جميع المستويات، موضحةً بأن الإعلام له دور كبير فى توعية المجتمع بأهمية المشاركة فى الانتخابات والحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بشكل عام وحقوق المواطنة التى كفلها له الدستور وأهمية أن يشارك فى الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى لخدمة مجتمعه الذى يعيش فيه.
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